EUA-Portugal: uma relação histórica previsível

"Podemos mudar a história, mas não a geografia. Podemos mudar de amigos, mas não de vizinhos.” A frase anterior, do então primeiro-ministro indiano Atal Behari Vajpayee, tem vindo a ser recuperada nos últimos tempos, sobretudo devido ao avolumar das tensões militares na Europa.

Os suecos, os finlandeses e os países bálticos usam-na a propósito da vizinhança próxima com a Rússia. A mesma reflexão, aplicada a Portugal , só pode incluir a sua relação com os Estados Unidos, mais do que com a vizinha Espanha. Aliás, num momento em que se celebra os 250 anos dos Estados Unidos, convém mesmo refletir na relação histórica, económica e militar entre Portugal e o seu vizinho da frente, do outro lado do Atlântico.

Economicamente, é uma relação forte. Os Estados Unidos são, desde há poucos meses, o terceiro maior investidor em Portugal e o primeiro não-europeu na lista do investimento direto estrangeiro, agora à frente da China.

Empresas como a Aquaterra, a Westlake, a Visteon, a UPS têm apostado em fazer negócios nos seus setores em Portugal, juntando-se às gigantes IBM, Amazon Web Services, Google e Microsoft, que já operam há muito tempo no país. Aliás, a Microsoft anunciou no ano passado a intenção de investir cerca de 10 mil milhões de dólares em centros de dados de Inteligência Artificial em Sines, em parceria com a Nscale.

Esse impacto positivo na economia vem com um preço. Tem sido um dos argumentos esgrimidos pela diplomacia americana quando adota posições mais duras. Foi assim quando Portugal vendeu uma participação de controlo na REN a uma empresa estatal chinesa, a State Grid. Ou quando sucessivos embaixadores dos Estados Unidos em Lisboa sinalizaram a necessidade de investimento para que o Porto de Sines pudesse receber mais dos navios metaneiros americanos, desde 2007 cheios de shale gas (gás de xisto). E até quando exigiram que a gigante tecnológica chinesa Huawei fosse retirada das redes 5G portuguesas. Neste último caso, o governo da altura (PS, António Costa) acedeu, tal como aconteceu a nível central na UE.

As compras de equipamento militar juntam todas estas vertentes: o interesse económico, a segurança nacional e o interesse estratégico de um país. Também neste campo – em vias de ser testado uma vez mais, já que Portugal se apresta para comprar caças para substituir os atuais F-16 – a citação inicial de Vajpayee se aplica na perfeição.