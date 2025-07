Falta de responsabilidade: o principal défice português

Agora que se vai iniciar um novo ciclo político, não posso deixar de abordar a questão do défice. Não me refiro ao défice das contas públicas, nem mesmo aos inúmeros défices de qualidade dos serviços públicos, a começar na saúde e a acabar na educação, passando pela justiça, pelos transportes e pela organização do território. Vou, sim, falar do défice de responsabilidade que no nosso país encontra um campo fértil para se expandir e que está na base de muitos outros défices.