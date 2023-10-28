Falta estimular o investimento

Mesmo com o generoso pacote de fundos comunitários em execução, as perspetivas de investimento empresarial não são as mais auspiciosas para 2024. Inquéritos feitos às empresas indicam que, no próximo ano, haverá projetos de investimento adiados ou até anulados, devido ao atual contexto nacional e internacional..O abrandamento da economia portuguesa, a queda da procura externa, a tensão geopolítica e o impacto da subida das taxas de juro explicam a inibição do investimento das empresas. A somar a tudo isto, há a perspetiva de um choque energético, caso se verifique uma escalada do conflito israelo-palestiniano e este se estenda a países vizinhos, em particular produtores de petróleo, como o Irão..O Orçamento do Estado (OE 2024) teria sido uma oportunidade para estimular o investimento por via fiscal, mas a proposta de lei apresentada pelo Governo é muito conservadora nesta matéria. Não há neste projeto legislativo medidas de fundo que promovam uma maior competitividade fiscal, permanecendo Portugal, tudo indica, como um dos três países da OCDE com a maior taxa nominal de imposto sobre os lucros das empresas (IRC e derramas). Continuaremos, portanto, com um sistema fiscal pesado e complexo, logo, pouco atrativo para o investimento nacional e estrangeiro..É verdade que a proposta de OE 2024 prevê o reforço dos incentivos fiscais à capitalização das empresas e à valorização salarial. Mas trata-se, no fundo, deaperfeiçoamentos de medidas já em vigor, ampliando os seus benefícios e critérios de elegibilidade. A proposta procura, sobretudo, promover a subida dos salários (o que se aplaude) e por esta via o consumo, faltando verdadeiros estímulos ao investimento produtivo. Ora, a economia portuguesa precisa de medidas contracíclicas para relançar o investimento, considerando todos os riscos que 2024 comporta para as empresas, sobretudo para as exportadoras. Num ano muito desafiante, seria bom que houvesse ambição para aprovar mais estímulos ao nível da tributação das empresas e se reduzissem significativamente os custos de contexto..Da mesma forma que seria importante que o financiamento do Banco Português de Fomento, que está em processo de refundação, chegasse finalmente ao tecido produtivo, de forma a alavancar projetos que reforcem a competitividade das PME (designadamente em setores de elevado potencial, como a mobilidade, as renováveis, a transição digital ou o ambiente) e transformem a nossa economia. Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários