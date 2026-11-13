Gastronomia & Turismo

Os recentes números demonstram o papel que o turismo está a ter na agenda estratégica do país. A forte promoção internacional e as condições de acolhimento que o nosso país propicia estão a relançar a aposta em novos conceitos ao longo do território. A inovação com tradição representa de facto uma nova oportunidade de relançamento da economia e de adaptação a uma nova filosofia de vida adaptada às novas tendências e aos novos gostos. Mas significa também a necessidade de ter uma visão clara de qual deve ser o foco que deve ser colocado, do ponto de vista estratégico, em termos de investimento e fixação de capital e de pessoas.

A gastronomia é, há já muito tempo, uma das marcas de referência do nosso país, com um forte impulso em termos de captação e mobilização de turismo. Entre os muitos exemplos desse compromisso inteligente entre inovação e tradição a referência a dois casos que surpreendem pela forma como têm conseguido fazer da sua marca um selo de qualidade reconhecida: em pleno centro de Lisboa, o jovem António Lobo Xavier com o seu Polémico; e no litoral, a incansável Noélia Jerónimo, que tem reforçado muita a sua marca de excelência. Em ambos os casos uma refeição – num espaço desenhado ao pormenor – é uma experiência única, que vale pelo momento que propicia em termos de poder desfrutar duma gastronomia de excelência num ambiente de referência.

Nunca, como agora, as experiências foram tão importantes para elevar a cadeia de valor do nosso turismo e aumentar o nível de fidelização por parte de muitos mercados e nichos de clientes mais exigentes. O Polémico e a Noélia representam, cada qual no seu contexto, a afirmação de um conceito de experiência que se consegue manter estável mesmo em tempo de crise e contribuir para a promoção de uma cultura de saber fazer bem, tão importante para referenciar uma marca nos cada vez mais competitivos e exigentes mercados internacionais. Numa altura em que, neste tempo de crise, o turismo enfrenta grandes desafios de reposicionamento estratégico, estes dois exemplos de experiências na área gastronómica são, de facto, muito interessantes e apelativos.

A gastronomia tem grandes desafios de futuro. António Lobo Xavier e Noélia Jerónimo têm feito um trabalho notável na promoção de uma cultura de excelência numa área cada mais de referência na nossa marca. São um exemplo a seguir por muitos outros e o seu sentido de dedicação a uma causa tão especial tem valorizado muito a perceção muito positiva da nossa tradição junto de mercados cada vez mais exigentes. Uma tradição que é renovada de forma inteligente através de uma aposta numa inovação que é um compromisso claro com o futuro que é já hoje.

É preciso perceber que a renovação do nosso turismo não se faz por decreto. Terá cada vez mais de assentar em experiências diferentes que combinem de forma inteligente inovação com tradição e possam ser o fator que fará a diferença na consolidação e fidelização dos mercados. Apostar no valor com um forte sentido de competência e confiança, esta é a marca destas apostas que vieram para ficar e serão a diferença no futuro que aí vem.