Guerra, Economia e Geopolítica da Paz

As várias guerras, frias ou quentes, estão a devastar as economias e a revelar as debilidades estratégicas da União Europeia que se vê a braços com uma estagnação simultânea com uma elevada e persistente inflação. Um agravar desta situação levará a uma forte e prolongada recessão..A guerra desencadeada por Israel contra a população palestina da Faixa de Gaza está a alastrar e já se deram os primeiros ataques do exército israelita contra uma das fações governantes do Líbano, o Hezbollah. As consequências podem ser desastrosas para a Europa em termos de abastecimento energético, numa altura em que por um lado se aproxima o Inverno e por outro prossegue sem fim à vista a guerra na Ucrânia..Se para além do Líbano já envolvido, a guerra alastrar à Síria, que também já foi bombardeada pelos israelitas, à Arábia Saudita e ao Irão, todo o Médio Oriente vai entrar em ebulição. Um confronto destrutivo, com centenas de milhares de vítimas e o eventual uso da bomba atómica por Israel..Em consequência serão afetadas as cadeias de abastecimento energético à Europa e, igualmente à Ásia, incluindo à Índia, ao Japão e à China, lançando o mundo num profundo desastre económico. Com menores recursos energéticos outras cadeias de valor serão afetadas. Um círculo vicioso de paragem económica. Muito pior do que na pandemia..Ninguém sairá incólume em tal cenário. A globalização virar-se-á contra os seus promotores iniciais - os Estados Unidos e a Europa. Basta olhar.para a proveniência dos produtos que consumimos para nos apercebermos do que será uma quebra abrupta e profunda do comércio internacional..É esta a espada de Democles que paira sobre as nossas cabeças. É esta a verdadeira ameaça a que é preciso fazer frente. É do nosso interesse que Israel pare com genocídio da população de Gaza, entre em conversações com os seus inimigos e se encontre uma solução para o estabelecimento de um Estado Palestino e para uma Paz entre Israel e os seus vizinhos..O Hamas é terrorista. Mas Portugal também invetivava o MPLA, a Frelimo e o PAIGC de terroristas e estes levaram a cabo ações armadas que lançaram o terror entre os colonos portugueses. Tal não impediu que Portugal se sentasse à mesa com estes movimentos e com eles assinasse uma Paz duradoira e até consolidasse até uma amizade estratégica. Se Portugal o fez Israel também o pode fazer. No caso português todas as partes fizeram concessões. O resultado foi bom para todos..Neste momento em que o futuro da Europa depende da Paz no Médio Oriente, em que uma crise económica sem precedentes nos pode lançar para uma pobreza profunda e prolongada é tempo de negociações e não de opróbrios mútuos..É tempo de apoiar Israel fazendo ver aos seus dirigentes que todos temos mais a ganhar com a Paz no Médio Oriente do que com a escalada militar. Israel depende totalmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Sem estes aliados já não existiria. A União Europeia tem, então, os meios necessários para convencer os dirigentes israelitas. É urgente que o faça. Senão seremos nós as vítimas.