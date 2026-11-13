IA pode devolver tempo na Saúde. Mas para quê?

A Inteligência Artificial pode encurtar a espera por um tratamento e poupar minutos críticos numa urgência. Mas se o tempo que liberta servir apenas para preencher mais vagas na agenda, o SNS pode ganhar em volume e perder a oportunidade de dar mais tempo a quem precisa de cuidados. Decidir o destino desse tempo deve fazer parte de cada projeto. Desde o início.

Até há pouco tempo, quem precisava de fisioterapia na ULS Cova da Beira esperava, em média, dois anos para começar o tratamento. Desde que a unidade passou a usar fisioterapia remota, com recurso à IA – solução desenvolvida pela portuguesa Sword Health – a espera caiu para dez dias.

No Hospital de Santarém, uma ferramenta de IA analisa uma radiografia em menos de 40 segundos e assinala a probabilidade de existir uma fratura. Está a ser utilizada desde 2025, sobretudo para apoiar médicos das urgências, incluindo nos períodos em que não há ortopedistas disponíveis.

Estes exemplos mostram bem o que a tecnologia pode fazer pelo acesso à Saúde em Portugal. Quando uma ferramenta identifica uma fratura ou sugere um diagnóstico, assume tarefas que antes exigiam conhecimento, experiência e julgamento clínico. O que, se pode tornar os profissionais mais capazes, também obriga a repensar como são formados, como exercem a sua autonomia e como mantêm a capacidade de reconhecer os erros da tecnologia.

Na aviação, os pilotos são obrigados a manter horas de voo manual, porque o piloto automático faz quase tudo. Na medicina, ainda não existe nada parecido. Se um interno se habitua, desde o primeiro dia, a procurar apenas o que o sistema assinala, como vai aprender a reconhecer quando a máquina falha? A sua formação deve assim incluir momentos de leitura autónoma de exames, comparação com as sugestões da ferramenta e discussão dos casos em que as duas avaliações divergem.

Em paralelo, automatizar tarefas administrativas e acelerar processos clínicos liberta tempo, que tem um valor que não se pode medir apenas em número de consultas adicionais. Pode ser utilizado para uma consulta de meia hora com um paciente diabético que também tem insuficiência cardíaca e vive sozinho. Ou permitir que uma equipa intervenha antes de uma hospitalização. Ou simplesmente deixar um médico cumpra, pelo menos alguns dias, o seu horário de trabalho. O que num SNS que perde profissionais todos os anos não é um luxo.

Só que nenhum destes resultados é automático. Todos dependem das escolhas que fizermos. O que não se pode defender é deixar que a decisão seja tomada por omissão, com o software de marcações a preencher cada espaço que fica livre. Até porque o doente também mudou: metade dos portugueses admite consultar a IA em vez de ir ao médico, pelo que a consulta tende a exigir mais tempo para explicar, contextualizar e desfazer equívocos.

A OCDE alerta que a fragmentação dos dados, a insuficiente interoperabilidade e a falta de governação estão a impedir uma adoção mais ampla da IA na Saúde. Só 18% dos países membros dispõem de uma estratégia nacional nesta área. Em Portugal, uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, divulgada no final de 2025, mostrou que apenas 12 das 36 entidades analisadas tinham uma estratégia definida para a utilização da IA.

Escrevo isto a partir de uma associação que junta empresas de tecnologia, telecomunicações e media, muitas das quais desenvolvem ou integram estas soluções. Queremos que o SNS acelere a adoção de soluções com valor demonstrado. Cada projeto deve definir que tempo espera libertar, para que o quer usar e como vai avaliar o resultado. Os profissionais devem saber trabalhar com a ferramenta, mas conservar a capacidade de decidir sem ela. E o doente deve saber quando a IA tem um papel relevante nos seus cuidados, para que serve e quem responde pela decisão clínica.

É por isso que a Saúde terá lugar no Congresso da APDC de 2027, sob o tema The Next Human Agenda. Precisamos de fazer perguntas que vão além do número de sistemas instalados ou dos minutos poupados. Quantos doentes começaram um tratamento mais cedo? Quantas deslocações ao hospital foram evitadas porque houve acompanhamento à distância? Em quantos casos uma intervenção atempada mudou o curso da doença?

Será por estas respostas que devemos avaliar o destino do tempo ganho: se permitiu chegar mais cedo a quem esperava, acompanhar melhor quem precisava e dar às equipas mais margem para cuidar. O desafio mais difícil está, pois, do nosso lado: organizar os cuidados de Saúde em torno do que as novas capacidades tornam possível. Não queremos só fazer mais do mesmo em menos tempo. Queremos que faça a diferença e em mais tempo para cuidar.