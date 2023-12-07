Idadismo (no trabalho): uma discriminação (in)visível?

O estudo Ética e Diversidade Geracional no Trabalho, que fizemos em Portugal, revela que um em cada dois trabalhadores (52%) desconhece o termo "idadismo", mas, depois de descobrir o seu significado, a maior parte deu testemunhos importantes sobre experiências vividas, em contexto trabalho, de comportamentos desadequados ou inaceitáveis motivados pela discriminação em função da idade..Relativamente às três dimensões do idadismo, de acordo com as respostas a este inquérito, a mais relevante foi a discriminação (53%), ou seja, o modo como agimos em relação aos outros ou a nós mesmos com base na idade; seguida dos estereótipos (36%), como pensamos em relação aos outros ou a nós mesmos com base na idade, e dos preconceitos (33%), como nos sentimos em relação aos outros ou a nós mesmos com base na idade..Preocupante é o facto de um em cada três trabalhadores (34%) ter relatado que experienciou ou testemunhou discriminação por idade. A maioria não a reportou (59%), assinalando-se que os jovens foram a geração que menos reportou (77%). Dos que reportaram, 26% sentiram retaliação, tendo esta incidido de forma mais significativa nos mais jovens (40%) e nos mais velhos (33%)..A maioria (59%) não a reportou, destacando-se o argumento (49%) de que não acreditam que sejam tomadas medidas corretivas". Para além disso, destacam-se outros fatores que contribuem para esta falha de sinalização, nomeadamente, o medo de retaliação (20%), de prejudicar o emprego (17%), de criar um ambiente de trabalho hostil à pessoa que sofre a discriminação (17%) e de ser visto/a como um/a causador/a de problemas pelas chefias (17%). A falha de conhecimento sobre a existência de um canal de denúncias (18%) foi uma razão também preocupante..Praticamente todos (>90%) consideram o idadismo "prejudicial à saúde física e mental e ao bem-estar social", estando "cientes da importância de o combater" e consideram que "a forma mais eficaz de reduzir a sua ocorrência é através da educação/formação"..A opinião sobre os principais agentes de combate ao idadismo recaiu na Sociedade Civil (76%), Empresas (65%) e Estado (53%), mas também "em cada um e nos colegas de trabalho" (66%)..A invisibilidade, o desconhecimento do conceito, pode ser um obstáculo à sinalização deste tipo de discriminação, dado que a ausência de um termo para nomear a questão ética impede que a situação seja reconhecida como um problema ético. Por outro lado, as perceções deste fenómeno são visíveis nos testemunhos recolhidos nas perguntas abertas. Reafirmamos a necessidade de dar espessura à reflexão ética através da integração de diferentes vozes, espaços e tempos subjacentes às narrativas individuais, designadamente através da participação no novo Livro Coletivo em curso..O enfoque na educação/formação, como proposta para reduzir a ocorrência de fenómenos de idadismo, aumentando a sua visibilidade, reforça a necessidade de promoção de espaços seguros de reflexão, que tem sido um dos desígnios do Fórum de Ética..Helena Gonçalves, coordenadora do Fórum de Ética da Católica Porto Business School