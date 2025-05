Impossível

Associação StartUP Portugal

Em 2016, o Governo atribuiu à Portugal Ventures a responsabilidade de assegurar a dinamização de uma estratégia nacional de empreendedorismo, em simultâneo com a missão de operador público de capital de risco. Contudo, esta atribuição enfrentou enormes desafios na sua implementação, de caráter regulatório, organizacional e orçamental, com destaque para a impossibilidade de acesso a financiamento, quer por via do Orçamento do Estado (OE2016), quer por via das receitas geradas pelas comissões de gestão dos fundos geridos pela Portugal Ventures.