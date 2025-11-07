In gold we trust

Desde o início de 2025, no ambiente de instabilidade geopolítica e previsão de descidas de taxas de juro, nos mercados financeiros tem sobressaído a apreciação do ouro, cerca de 51% ytd. Uma das razões principais foi a desvalorização do dólar face a outras moedas, 10% contra o euro por exemplo. O ouro é conhecido por ser considerado uma reserva de valor, ativo de refúgio e uma proteção contra períodos de inflação e de desvalorização de moedas (debasement da moeda). Após comentários de alguns investidores importantes (Ray Dalio, David Einhorn e John Paulson) a reforçar a ideia do ouro como ativo de crescente importância nos portfolios, o metal ganhou novo ímpeto de valorização e foco dos traders. Criou-se uma forte procura por parte de investidores através de fundos (ETFs) que atraíram fluxos significativos em 2025. Dados do World Gold Council indicaram trimestres recordistas em termos de entradas líquidas em ETFs, sobretudo vindas da América do Norte e da Ásia. Até agosto, a compra de ETFs de ouro teve um volume de USD 44 biliões. O recorde anterior tinha sido em 2020, totalizando no ano USD 49 biliões. Uma situação que contrasta com os anos de 2021 a 2024 em que os ETFs de ouro apresentaram saídas líquidas. Os bancos centrais mantiveram-se compradores líquidos de ouro em 2025, reforçando as reservas e reduzindo a exposição ao dólar. No período de 2010-2021 a média anual de compras líquidas por bancos centrais era de cerca de 400-500 toneladas por ano. A partir de 2022, esse valor aumentou para cerca de 1000-1100 toneladas por ano. Esta procura é estrutural e pouco sensível ao preço, sendo um fator de sustentação dos valores de mercado.Dada a oportunidade, a Excellent Capital Investments, para além do trading no mercado cambial, começou a implementar trading sistemático intraday de ouro para aproveitar a volatilidade diária e as ineficiências de mercado criadas. A entrada de investidores institucionais e de retalho aumentam a amplitude de movimentos no preço de ouro por criarem fortes influxos de entrada e na consequente gestão das posições. Através de modelos proprietários que envolvem o reconhecimento de padrões usando inteligência artificial e posterior uso de bots automáticos a ECI tem feito trading com sucesso. O mercado do ouro é altamente reativo a eventos macro: decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed), dados do emprego, Non-Farm Payrolls (NFP) e dados de inflação (CPI, PCE), relatórios de emprego e variações nos rendimentos das obrigações do Tesouro. Como o ouro é cotado em dólares, existe uma correlação inversa entre ambos. O ouro apresenta uma volatilidade intradiária relativamente elevada, com movimentos frequentes de 1% a 2% numa questão de horas. Em outubro de 2025, o ouro sofreu uma correção abrupta após uma rali impressionante. A partir do topo histórico acima de USD 4381/oz, o preço recuou para níveis próximos ou abaixo dos US$ 4.000/oz, perdendo aproximadamente 8 % numa semana em alguns momentos. As causas apontadas para essa correção incluem: a realização de lucros, fortalecimento do dólar e expectativas de políticas monetárias mais rígidas, alívio em tensões comerciais (EUA–China), e fecho de posições especulativas alavancadas.