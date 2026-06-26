Inflação acima do objetivo da Fed e índices com reações mistas

Ontem saíram vários dados económicos importantes nos EUA. A leitura geral foi a de uma economia ainda resiliente, mas com inflação persistente. O dado mais relevante foi o PCE, o indicador de inflação preferido da Fed, que subiu 0,4% em maio e acelerou para 4,1% em termos anuais.

O core PCE, que exclui energia e alimentos, subiu 0,3% no mês e 3,4% em termos anuais, mantendo a inflação claramente acima do objetivo de 2% da Fed. Ao mesmo tempo, o consumo manteve-se forte: os gastos pessoais subiram 0,7% em maio, acima dos 0,4% de abril, enquanto o rendimento pessoal também aumentou 0,7%.

Em termos reais, o consumo avançou 0,3%. O impacto em Wall Street foi misto. Apesar de os dados mostrarem uma economia ainda sólida, a persistência da inflação limita o espaço para uma postura mais dovish por parte da Fed e mantém o dólar próximo de máximos recentes, ainda que a moeda norte-americana tenha aliviado ligeiramente após a divulgação dos dados.

O Dow Jones fechou em alta de 0,14%, beneficiando de alguma rotação para setores mais defensivos, enquanto o Nasdaq recuou 0,46%, penalizado pela fraqueza em algumas grandes tecnológicas, apesar do apoio vindo de alguns semicondutores após resultados positivos no setor.