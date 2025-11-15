Inovação, web3 e combate à burocracia nos serviços públicos?

Esta foi a semana do websummit , em que o país recebe um dos mais relevantes eventos globais de tecnologias e inovação a nível mundial. A inovação digital tem vindo a transformar profundamente a forma como a sociedade, as empresas e os governos irão trabalhar na próxima década. Neste clima de inovação vivemos também um ciclo de transição para o que se chama em conceito amplo, de Web 3.0, e que são baseados na descentralização, interoperabilidade e maior controlo dos utilizadores sobre os seus dados, estão a redefinir o futuro da internet e dos serviços digitais. Esta tendência é incontornável nos dias de hoje, impulsionando a modernização dos setores públicos e privados e criando oportunidades para aumentar a eficiência, a transparência e a confiança nas interações digitais. A Web3 inclui os ativos digitais, onde a face mais visível são as chamadas cripto-moedas, e trabalham assentes num sistema que se chama de blockchain – que de forma simplificada, é uma espécie de livro digital público onde todas as transações e informações são registadas de forma segura, transparente e impossível de apagar ou alterar. Em vez de estar guardado num único local, esse “livro” é partilhado entre muitas pessoas ou computadores, o que torna quase impossível alguém falsificar ou manipular os dados. Mas o que tem isto tudo a ver gestão dos serviços públicos e com o combate à burocracia? Ora bem, a tecnologia blockchain é uma estrutura disruptiva que permite reduzir de forma significativa, a burocracia nos serviços públicos porque permite que sejam feitos registos digitais imutáveis e transparentes, eliminando a necessidade de intermediários e verificações manuais. Assim, e a título de exemplo, processos como emissão de documentos, validação de identidade ou até de transferências de propriedade poderão ser mais rápidos, seguros e automatizados, aumentando a eficiência, confiança e rastreabilidade das operações do domínio do interesse público. Também na emissão de licenças e autorizações de licenciamentos, ou até na gestão de contratos e compras podem sair beneficiados, garantindo a conformidade com a legislação de compras públicas e diminuindo a probabilidade de fraudes e ajudando na gestão da credibilidade dos processos. A redução de burocracia é provavelmente um dos principais combates que importam fazer na gestão da administração pública no país, e a transição digital para web3 é claramente uma das melhores oportunidades em curso.