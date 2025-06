Inteligência artificial não distrai das cambalhotas do PS para trás

E como este foi um ano de ausências, a estreante CEO da Web Summit, Katherine Maher, não pôde contar a seu lado com o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Até o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, esteve mais apagado do que antes. À margem do mundo do empreendedorismo e da tecnologia, o país está envolto numa crise política. Nesta semana, as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 levaram o PS a dar várias cambalhotas para trás, para conquistar eleitorado para as legislativas antecipadas de 10 de março. Desde logo, com o recuo do polémico agravamento do IUC para carros anteriores a julho de 2007. Ou a subida para 600 euros do limite de dedução à coleta dos custos com as rendas em sede de IRS, para mitigar os aumentos que o Governo não travou este ano. Ou a manutenção do resgate de PPR sem penalização, até final de 2024, para responder ao aumento do custo do crédito à habitação. Mas há mais. Uma das que foram aplaudidas pelo ecossistema do empreendedorismo foi o alargamento a colaboradores de startups do regime fiscal do Residente Não Habitual.