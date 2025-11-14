A Internacionalização Inteligente é fundamental na nova agenda económica para Portugal e deverão ser as empresas a liderar o processo de afirmação da competência portuguesa no mundo global. Muito oportuna neste contexto a iniciativa da PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção / Cluster AEC, no âmbito do Consórcio DIGITALBuilt que lidera, de realizar uma Missão de Trabalho a Bruxelas ( Parlamento Europeu e NATO) com o objetivo de tomar contacto direto com os Investimentos Críticos que a Europa tem pela frente. Só se conseguirão aumentar os índices de reputação da nossa economia no exterior se soubermos prestigiar da melhor forma as nossas competências e o exemplo da PTPC – Cluster AEC é claramente uma referência nesta agenda.A Internacionalização Inteligente tem que se assumir como o ponto de partida e de chegada de uma nova dimensão da competitividade em Portugal. Assumido o compromisso estratégico da aposta na inovação e conhecimento, estabilizada a ideia coletiva de fazer do valor e criatividade a chave da inserção das empresas, produtos e serviços portugueses no mercado global, compete às empresas a tarefa maior de saber protagonizar o papel simultâneo de actor indutor da mudança e agregador de tendências. As empresas terão que saber utilizar as redes diplomáticas existentes, sempre numa base de partilha colaborativa estratégica e tendo por base a concretização de objectivos claros e adequados á carteira de competências do país. Esta iniciativa dum dos mais dinâmicos clusters da nossa economia é um belíssimo exemplo desta estratégia.As empresas têm que se assumir como atores globais, capazes de transportar para a nossa matriz social a dinâmica imparável do conhecimento e de o transformar em activo transaccionável indutor da criação e riqueza. Para isso, a chave da Internacionalização Inteligente deverá assentar em três grandes instrumentos estratégicos – a captação de investimento de inovação, o reforço da carteira de valor das exportações e a projecção superior da Marca Portugal. Internacionalização Inteligente é assim um compromisso entre ambição e excelência, um verdadeiro apelo á mobilização dos nossos melhores talentos e competências.A questão dos Investimentos Críticos na Internacionalização Inteligente é decisiva. Na área da Economia da Defesa, na Mobilidade e Transportes, nos Espaços Urbanos, entre outras, são muitas as oportunidades que se colocam às nossas empresas – a sua participação em projetos integrados colaborativos de base global é um desafio que tem que ser incentivado. Também a reconstrução da Ucrânia representa grandes oportunidades e o desafio de construir as melhores redes colaborativas está na linha da frente. A PTPC / AEC tem feito da inovação o motor da sua estratégia como o seu BUILT Colab tão bem tem sabido executar e que é uma das referências nesta agenda internacional de promoção.As fileiras – e as empresas que as integram - têm um grande desafio no grande projeto da Internacionalização Inteligente. Porque as fileiras são um percurso possível decisivo na nossa matriz social, o sucesso com que conseguirem assumir este novo desafio que tèm pela frente será também em grande medida o sucesso com que o país será capaz de enfrentar os exigentes compromissos da globalização e do conhecimento. As fileiras têm que assumir dimensão global ao nível da geração de conhecimento, valor, mas também de imposição de padrões sociais e culturais. Por isso esta iniciativa da fileira integrada da construção deve ser claramente um exemplo a seguir no futuro.