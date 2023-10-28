Interrogações sobre política orçamental

Diz, e bem, o Conselho de Finanças Públicas (CFP) que a "excentricidade na história económica do país" abriu um debate, com "inéditas interrogações", sobre o que fazer aos excedentes orçamentais de dois anos consecutivos. Para o Governo, focado em "contas certas" que permitam a redução da dívida pública para valores abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, o excedente vai parar aos cofres de um novo Fundo de Investimentos Estruturantes para o pós-PRR, que termina em 2026, o ano das eleições legislativas. Mas os portugueses, que estão com o cinto apertado no limite máximo, estão a pensar no imediato e dariam destino diferente. Numa sondagem publicada sexta-feira no DN, JN e TSF, alinhados com o Governo, 21% dos inquiridos consideram que esse dinheiro deveria ser usado, precisamente, para reduzir a dívida pública e 12% para poupar para o novo fundo de investimento. Mas muito diferente é a opinião da maioria (52%), transversal a género, faixa etária, geografia e voto partidário, incluindo mesmo eleitores socialistas - mas são os do Chega que lideram, seguindo-se a Iniciativa Liberal e o PSD -, para quem a prioridade é a redução de impostos. É legítimo que as famílias que enfrentam uma gravíssima crise na habitação, e que foram atingidas pela acelerada subida do custo de vida, reclamem por medidas com impacto positivo nas suas carteiras. Curiosamente, o alívio do IRS no valor de 1682 milhões de euros só satisfaz 50% (para 30% não é bom nem mau) dos inquiridos nesta sondagem. O que manifesta a insuficiência da medida, penalizada também pelo aumento dos impostos indiretos, que no final de contas, por via do consumo, se traduzirá numa fatura maior a pagar. E porque em tempos difíceis qualquer euro conta, uma das medidas que gera maior impacto negativo é o desaparecimento do IVA zero, que será substituído por apoios diretos aos mais vulneráveis, deixando assim de ser um apoio transversal a todos os consumidores, no seu cabaz básico alimentar. No próximo ano, além dos aumentos já habituais que ocorrem nos preços de muitos alimentos, como o pão, leite, queijo, iogurtes, manteiga, carne, peixe, frutas e legumes, os portugueses terão ainda de encaixar o desaparecimento do IVA zero. Mas há outra medida inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2024 a gerar discussão: o aumento previsto do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motos anteriores a julho de 2007. Mesmo com teto máximo de 25 euros no próximo ano, há aumentos previstos que poderão chegar aos 1000% (em alguns casos o valor do imposto será quase igual à cotação de mercado do veículo). Ao fim de 18 dias, uma petição pública online contra este agravamento já tinha reunido 385 mil assinaturas - e outras iniciativas estão em curso. Ninguém questiona as razões ambientais que estão na origem deste aumento, mas sim, a falta de condições financeiras para trocar de carro. Os excedentes estão a abrir o debate "sobre a orientação a dar à política orçamental", como diz o CFP, mas o que sobressai é o choque entre as "contas certas" do Governo e das famílias.