Investimento estrangeiro: o que fica nos fornecedores quando o programa termina?

Uma multinacional pode pedir a um fornecedor português mais do que peças, horas ou capacidade. Exige um processo mais estável, uma qualificação adicional, mais rastreabilidade, uma resposta mais rápida aos desvios. Com o tempo, a equipa deixa de executar apenas especificações e passa a participar na industrialização, a resolver problemas, a validar soluções ou a assumir parte da responsabilidade que antes ficava do lado do cliente. Para perceber o que aquela relação mudou realmente na empresa, há outra pergunta: se o programa terminasse amanhã, o que dessa evolução continuaria a ser útil noutro cliente?

A pergunta ganha peso numa economia em que o investimento estrangeiro tem uma presença relevante. No final do primeiro semestre de 2026, o stock de investimento direto estrangeiro em Portugal atingia cerca de 225 mil milhões de euros, o equivalente a 71% do PIB, segundo dados do Banco de Portugal divulgados pelo Dinheiro Vivo. O número ajuda a perceber a escala, mas não mostra o que fica nas empresas portuguesas que trabalham com esses investidores. Encomendas, emprego e compras locais contam, mas duas relações comerciais com volumes semelhantes podem deixar heranças muito diferentes no fornecedor.

Num diagnóstico de 2022, a OCDE encontrou em Portugal ligações de fornecimento local relativamente extensas face a vários países comparáveis e identificou essas relações como um dos canais através dos quais conhecimento e tecnologia podem chegar às empresas domésticas. Aqui, a origem estrangeira da relação importa por uma razão concreta. Uma filial de uma multinacional está ligada a uma organização que já acumulou tecnologia, práticas de gestão e experiência noutros mercados; ao comprar localmente, pode expor o fornecedor português a parte desse conhecimento. Um cliente português exigente também pode provocar aprendizagem. O elemento específico do investimento estrangeiro não é a exigência em si, mas a possibilidade de trazer para a relação capacidades desenvolvidas fora da empresa portuguesa. Exposição, porém, não é absorção: o resultado depende do que o fornecedor consegue tornar seu e reutilizar.

Quando a relação com a multinacional se aprofunda, a natureza da responsabilidade que passa para o fornecedor faz diferença. Um fornecedor pode passar anos a fabricar segundo desenhos fechados e tornar-se extraordinariamente eficiente nessa execução. Noutra relação, começa por fabricar, mas acaba envolvido na industrialização, na prevenção de problemas de qualidade ou na validação de soluções. Nenhum percurso é automaticamente melhor: as responsabilidades adicionais também consomem recursos e trazem riscos. Para a gestão, interessa perceber que decisões a equipa aprendeu a tomar, que problemas já consegue assumir sem depender do Cliente e o que precisa de ser incorporado na organização para não desaparecer quando mudarem as pessoas do programa.

A investigação sobre “learning by supplying” ajuda a perceber uma parte do mecanismo que não é exclusiva do IDE. Alcácer e Oxley estudaram cadeias de fornecimento nas telecomunicações para perceber como diferentes relações com clientes se ligavam ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas e de mercado, incluindo o papel da participação no desenho do produto. Não é uma demonstração de que uma multinacional melhora automaticamente quem lhe fornece. Ajuda, porém, a separar quantidade de trabalho do tipo de aprendizagem que uma relação pode criar: há tarefas que apenas aumentam utilização e outras que obrigam a empresa a desenvolver julgamento, métodos e responsabilidade úteis noutros contextos. Para o investimento estrangeiro, a questão adicional é saber se essa exposição a capacidades vindas de fora acaba por alterar aquilo que o fornecedor português consegue fazer por si próprio.

Enquanto o programa está a decorrer, a empresa pode transformar soluções repetidas em processos, distribuir conhecimento por mais pessoas, perceber que qualificações têm aplicação fora daquele projeto e guardar evidência dos resultados que pode legitimamente mostrar a outros Clientes. Uma referência comercial só tem valor se puder ser usada; uma solução só viaja se não depender de propriedade intelectual, ferramentas ou informação protegida do Cliente; uma competência que vive em duas pessoas continua a ser frágil. Portabilidade não significa copiar conhecimento do Cliente. Significa perceber que parte da evolução pertence efetivamente ao fornecedor e torná-la repetível sem ultrapassar os limites da relação.

Noutras relações, quase tudo fica preso ao programa. A empresa aprende uma arquitetura específica, compra equipamento dedicado, constrói ferramentas que só servem uma referência, forma pessoas para requisitos sem procura noutros Clientes e passa anos a resolver problemas cada vez mais difíceis. Tecnicamente pode ter melhorado muito, mas as alternativas comerciais continuam escassas. Antes de tratar uma nova competência como um ativo da empresa, convém testar onde mais pode ser usada, quem além do Cliente atual a reconheceria e quanto trabalho seria necessário para a tornar transferível.

Há ainda um problema de causalidade. Investigação sobre fornecedores de multinacionais em vários países europeus e da Ásia Central mostra que as empresas mais produtivas têm maior probabilidade de se selecionar para esse tipo de relação. Parte do desempenho superior pode, portanto, existir antes do primeiro contrato. Isso torna pouco credível atribuir ao investidor tudo o que o fornecedor faz bem. Para uma administração, a comparação útil é mais modesta: identificar uma capacidade que hoje existe e não existia antes do programa, verificar se já foi repetida sem apoio do Cliente original e procurar evidência de que outro Cliente ou mercado a reconhece. Sem esse percurso, atribuir ao programa uma mudança duradoura nas opções da empresa é prematuro.

Estas verificações são mais úteis enquanto o volume ainda existe. Uma responsabilidade concentrada numa pessoa pode ser distribuída; um método que só funciona numa linha pode ser testado noutra; uma qualificação ou referência pode ser confrontada com os critérios e as regras de comunicação de outros clientes. A mesma lógica vale para equipamento e rotinas: uma competência que só funciona com um ativo dedicado pode ser valiosa naquele programa sem aumentar muito as alternativas da empresa. Esperar pela redução das encomendas para descobrir o que é reutilizável transforma uma decisão de desenvolvimento numa corrida para substituir volume.

Para Portugal, é esta diferença que completa a leitura do investimento estrangeiro. O stock de capital, o emprego criado e as compras a fornecedores nacionais continuam a ser indicadores relevantes, mas não mostram sozinhos o que ficou na base empresarial quando um programa termina. Nem tudo o que desaparece era dependência, nem tudo o que fica é capacidade valiosa. O efeito torna-se mais duradouro quando o fornecedor consegue fazer, provar e repetir fora dali algo que antes não conseguia. Nesse caso, a relação deixou mais do que volume: aumentou as opções da empresa portuguesa.