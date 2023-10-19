O vampiro fiscal

Um estudo recente da Faculdade de Economia do Porto (FEP), divulgado no início de outubro, embora tendo cariz académico, gerou algum mediatismo e duas das suas conclusões deram azo a comentário político-partidário enviesado e deturpador, que aqui se procura rebater de forma pedagógica..A provável descida do nível de vida de Portugal abaixo da Roménia já em 2022 - pela expectável incorporação pelo Eurostat de dados da população portuguesa revistos em alta pelo INE -, foi um dos aspetos mais focados pelos media, apesar do estudo ter apresentado muito mais conclusões..A tentativa de deturpação do estudo para aproveitamento político foi gerada pela associação daquele resultado do estudo com outro apresentado separadamente, relativo ao elevado esforço fiscal de Portugal no contexto europeu e o impacto adverso na geração de riqueza e nível de vida em termos relativos..A partir daqui foi gerada a falsa narrativa de que o estudo visa a defesa de um suposto "modelo de desenvolvimento" da Roménia - assente em baixos salários e baixos impostos - e o retrocesso num conjunto de indicadores de suposto progresso social em que aparece muito abaixo de Portugal, comparações essas maioritariamente erradas em termos de análise e de dados, bem como totalmente fora do âmbito de análise do estudo, mas que devem ser refutadas de forma pedagógica e construtiva..Pior ainda foram as graves insinuações de falta de "discernimento", de "manipulação", "impostura" e mesmo "totalitarismo", os sintomas de "rinocerite" de uma fábula do dramaturgo romeno Ionesco em que as pessoas se transformam nesse animal, toldando o seu juízo..Todos reconhecerão que artigos académicos devem ser avaliados tendo conhecimento na área específica dos mesmos, o que não é manifestamente o caso, tal é a quantidade de erros na área económica, onde se insere o estudo, que se encontra nesses comentários. A desconstrução aqui feita dessa falsa narrativa, assente numa análise científica de dados públicos recentes e verificáveis, é a melhor resposta às graves insinuações, demonstrando que a real "rinocerite" que tolda o juízo provém da origem das mesmas, em resultado da insuficiência de conhecimento na área em que se procurou construir o comentário político..Comentário político-partidário de artigos académicos sem conhecimento (ou parco) na área abre um precedente no mínimo estranho, pois no limite, por uma questão de equidade, teriam de ser comentados todos os artigos académicos relevantes, os mais e os menos úteis para análise política..Sublinha-se, por isso, que o estudo tem caráter académico e não político-partidário, procedendo a uma análise do nível de vida relativo de Portugal face à média da União Europeia (UE) e ranking - incluindo nas principais componentes -, em nível e variação, de 1999 a 2022. A Roménia apenas é referida porque é o país com nível de vida imediatamente abaixo de Portugal, mas no estudo são apontados vários riscos de continuação do empobrecimento relativo face à UE que deveriam ser tidos em conta pelos decisores políticos, se (pelo menos) lerem o sumário executivo até ao fim..Igualmente relevante, não foi definido como âmbito do estudo a análise dos níveis de desenvolvimento dos países da UE - muito menos a comparação do grau de desenvolvimento de Portugal e da Roménia -, mas sim o nível de vida relativo, o que não é a mesma coisa..O nível de vida é um indicador quantitativo importante, mas deve ser complementado por indicadores de progresso social se o objetivo for uma análise de desenvolvimento (aferido, por exemplo, pelo Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, IDH), embora as duas realidades estejam muito correlacionadas, pois um maior nível de vida gera receitas públicas que podem ser investidas no Estado social..Como parece que o objetivo da referida narrativa política é uma análise de desenvolvimento comparado, deveria ter começado pelo IDH, o indicador sintético de desenvolvimento mais usado, e aí o valor da Roménia está já relativamente perto do de Portugal - 0,821 e 0,866 pontos em 2021 (ver Figura 1), respetivamente, nas posições 53.ª e 38.ª em 191 países -, em ambos os casos correspondendo a níveis de desenvolvimento humano "muito elevados" (acima de 0,8 pontos), sendo que a proximidade era maior em 2019 (0,832 vs. 0,867), antes das duas crises mais recentes (pandemia e guerra na Ucrânia), que terão afetado relativamente mais a Roménia. Tal coloca em causa o que parece ser a conclusão geral da referida narrativa, de que há uma grande disparidade entre o nível de vida relativo da Roménia, já igual ou superior ao de Portugal, e o seu nível de desenvolvimento, supostamente muito inferior ao nosso..Naturalmente, há indicadores de progresso específicos em que a Roménia tem ainda muito a progredir e está abaixo de Portugal (assim como Portugal ainda tem de progredir em várias áreas para se aproximar das posições mais cimeiras do IDH). Tal é o caso da mortalidade infantil, um dos poucos dados em que o comentário político acertou, sendo, de facto, cerca do "dobro" da de Portugal (2,2 vezes em 2021, segundo o Eurostat), mas face à média da UE a diferença é bem menor (1,6 vezes), o que é uma comparação mais justa, pois Portugal é dos países da UE com melhor registo neste indicador, sendo ainda preciso atender ao contexto histórico da Roménia, que esteve até muito mais tarde em ditadura (comunista, nesse caso) e entrou muito depois na UE (2007, face a 1986 no caso de Portugal)..De sublinhar também que não é objetivo deste artigo dizer que a Roménia é um país "perfeito e um "paraíso na terra", ou muito menos de seguir um certo "modelo" - até porque os países não podem importar diretamente modelos descontextualizados, como se sabe da Economia do desenvolvimento -, mas sim refutar justificadamente, de forma pedagógica e construtiva, uma narrativa errada visando atacar um artigo académico sem fundamentos científicos e com intuitos meramente político-partidários..Um dos principais equívocos é o de que na Roménia "o salário médio é metade do português", uma afirmação manifestamente errada, seja qual for o critério de comparação, usando dados públicos recentes e verificáveis. Mesmo sem a correção pelos preços referida abaixo, os salários em euros da Roménia nunca seriam metade dos de Portugal - em 2021, o salário médio da Roménia foi de 13 000 euros, correspondendo a 67% do português (19 301 euros; dados do Eurostat), mas esta comparação não é apropriada. Segundo a Pordata (com base no Eurostat), em 2022, o salário médio anual corrigido pela paridade de poder de compra (PPC) - i.e., usando o mesmo referencial de preços da UE para ser comparável, pois os preços na Roménia são bastante mais baixos - foi de 26 583 euros na Roménia e 29 809 euros em Portugal. Ou seja, comparando os dados mais adequados do ponto de vista científico, o salário médio da Roménia corresponde a 89% do português..Contudo, falta ainda avaliar o efeito da fiscalidade sobre os salários e demais rendimentos dos cidadãos para termos um retrato cabal do orçamento individual em cada país, e aí a Roménia ganha claramente..Os dados das declarações fiscais de pessoas singulares (Eurostat) - onde pesam sobretudo os salários, em média -, revelam que o rendimento bruto anual médio de um solteiro sem filhos (o referencial mais usado) em 2022 foide 21 606 euros em Portugal e 14 181 euros na Roménia. Porém, as taxas marginais de IRS são muito maiores em Portugal - de 14,5% até 48%, mas subindo até 53% com a taxa de solidariedade, enquanto na Roménia há uma taxa marginal única de 10% -, pelo que o rendimento líquido de imposto foi de 17 903 e 13 187, respetivamente, i.e., uma diferença bem menor - Figura 2. Contudo, como os preços são muito mais baixos na Roménia, o rendimento líquido lá é muito maior numa base PPC (24 049 euros face a 19 939 euros em Portugal) e mesmo o rendimento bruto é maior em PPC (25 862 vs. 24 063 euros em Portugal). Numa prova cega sobre destinos de emprego sem mais dados, assumindo que se ganhava o rendimento médio de um solteiro sem filhos, penso que qualquer um escolheria a Roménia..No comentário político faltou uma análise comparada do nível de vida - uma componente importante do grau de desenvolvimento, mas não a única, como já referido -, que evidencia uma forte convergência da Roménia para a média da UE e uma divergência de Portugal - Figura 3. Enquanto a Roménia passou de 44,1% da média da UE em 2007, quando aderiu, para 77,1% em 2022, Portugal recuou de 82,7% para 77,1% - valor que poderá vir a ser revisto para 75,9% usando dados mais recentes do INE sobre a população, como aponta o sumário executivo do estudo da FEP -, ou seja, retrocedemos. Como esperado, o progresso do nível de vida da Roménia foi acompanhado de uma subida do seu nível de desenvolvimento medido pelo IDH (ver Figura 1), passando de 0,786 em 2017, no ano da adesão à UE, para 0,806 em 2021 (já um nível de desenvolvimento muito elevado) no ano seguinte e 0,832 em 2019, em que atingiu um máximo, recuando depois para 0,821 em 2019 devido às crises recentes..Para a caminhada assimétrica de nível de vida relativo face à UE dos dois países, que é muito preocupante para Portugal e nos deve fazer refletir seriamente, muito contribuiu a reforma fiscal, com forte desagravamento da tributação, que a Roménia fez ainda antes da adesão, especificamente destinada a aumentar a sua competitividade fiscal e económica, com reflexo no crescimento do PIB..Pelo contrário, em Portugal, a carga fiscal tem subido para sucessivos máximos (36,4% do PIB em 2022), conduzindo a um esforço fiscal muito acima da média da UE (116,8% da UE em 2022, que compara com 98,3% em 2007 e 95,2% em 2002 - Figura 4), um percurso inverso ao da Roménia, cujo esforço fiscal era mais do dobro da UE e está hoje bem abaixo da média (85,4% em 2022, após 164,9% em 2007 e 245,2% em 2002, o primeiro ano com dados para o nível de vida neste país, tendo a carga fiscal baixado para 26,6% em 2022, após 28,4% em 2007 e 28,1% em 2002). O esforço fiscal relativiza a carga fiscal (em % do PIB) pelo nível de vida relativo (PIB per capita em PPC face à UE) enquanto medida da capacidade contributiva dos países, sendo por isso o indicador relativo de nível de fiscalidade mais adequado para comparação internacional, pois tem também em conta a realidade económica dos países..Conforme refere o sumário executivo do estudo, com base numa análise da repartição do PIB na ótica do rendimento, entre 1999 e 2022, "o peso dos fatores geradores de riqueza encolheu em favor dos impostos e contribuições - função redistribuição -, ao contrário da UE, ajudando também a explicar o nosso menor crescimento económico, pois é preciso primeiro gerar riqueza antes de a repartir". Ou seja, em Portugal, estamos perante um modelo de redistribuição de rendimento sem uma base económica forte que suporte a sua geração. No fundo, numa linguagem mais acessível, é como "construir a casa pelo telhado"..A associação entre excesso de carga fiscal em Portugal e menor crescimento económico e nível de vida no contexto da União Europeia (UE), evidenciada no estudo, confirma-se aqui na comparação entre Portugal e a Roménia suscitada pelo comentário político que motivou este artigo..Por isso, é caso para perguntar se o "vampiro fiscal" não se terá mudado da Roménia para Portugal..Falta ainda rebater de forma pedagógica mais algumas comparações estranhas ou erradas da narrativa:.- Os países de leste "conhecem hoje dinâmicas que os favorecem por comparação com os países do Sul.".Com referido, a Roménia esteve até bastante mais tarde que Portugal em ditadura (e, nesse caso, comunista, determinando enormes entraves estruturais), tendo entrado muitos anos depois na UE e recebendo, por isso, muito menos fundos comunitários que o nosso país, mas parece tê-los aproveitado melhor, como se vê no progresso em termos de indicador de nível de vida em particular..Mais recentemente, os países de leste estão a ser muito mais afetados pela guerra na Ucrânia, enquanto Portugal tem beneficiado de um boom turístico - favorecido pela imagem de país bonito e seguro, longe do conflito -, que explica uma boa parte do nosso crescimento económico recente, mas mesmo assim a Roménia continuou a aproximar-se do nosso nível de vida até o alcançar (ou mesmo ultrapassar) em 2022, embora outras dimensões do IDH se tenham ressentido, como referido. Quando as vantagens relativas temporárias de Portugal no atual contexto se dissiparem (o turismo está já em abrandamento há vários meses), o crescimento e o nível de vida de Portugal ressentir-se-ão em termos relativos na UE..- "Em média, os romenos vivem quase uma década menos do que nós"..Em 2022, segundo dados da Pordata (tendo como fonte primária o Eurostat), a esperança média de vida à nascença foi de 84,5 anos em Portugal e 79,3 anos na Roménia, ou seja, os romenos vivem em média cerca de cinco anos menos do que os portugueses, metade da diferença referida..- "Há cerca de 5 milhões de romenos a trabalhar noutros países europeus"..A afirmação aparece descontextualizada. Com a entrada na UE em 2007 e a livre circulação de pessoas no Espaço Europeu, era expectável que houvesse romenos a emigrar para países mais ricos do centro da Europa, nomeadamente a Alemanha, o mesmo que sucedeu a Portugal após a entrada na CEE. A análise que se afigura mais adequada é, assim, a evolução da dinâmica de entrada e saída de pessoas na Roménia. Verifica-se que a taxa de crescimento migratório romena (a diferença entre imigração e emigração anual sobre a população) revelou uma tendência de desagravamento, passando de -0,79% em 2008 para -0,12% em 2021, a refletir uma subida da taxa de imigração (imigração a dividir pela população nesse ano), de 0,67% para 1,01%, e uma redução da taxa de emigração, de 1,47% para 1,13% (dados do Eurostat)..Mais haveria para rebater, mas vale a pena agora focar num dado da narrativa que se confirma, o de que a Roménia apresenta o mais baixo peso de população com estudos superiores na UE. Segundo a Pordata (com base no Eurostat), apenas 19,7% da população romena tinha estudos superiores em 2022, na última posição da UE, enquanto em Portugal a proporção era de 31,5%, na 19.ª posição, ou seja, a nona pior. Naturalmente, tendo estado até mais tarde numa ditadura, é natural que este indicador seja ainda pior do que o de Portugal, sendo as faixas etárias a partir dos 45 anos aquelas com menores valores. Contudo, e isto é mais gravoso para a Roménia, na faixa etária de 25 a 34 anos está também na última posição na UE (24,7%, que compara com 44,4% em Portugal, sensivelmente a meio da tabela, na 14.ª posição)..A forte subida do nível de vida da Roménia, alcançando ou mesmo superando Portugal, contrasta assim com o baixo peso de educação superior (apesar de alguma melhoria desde a adesão à UE, mas inferior à da maioria dos países), contradizendo o argumento usado pelo primeiro-ministro em campanha eleitoral de que os países de leste nos têm ultrapassado em nível de vida porque partiram de "níveis de educação muito superiores", uma generalização que se comprova abusiva e requer, por isso, mais explicações..Por outro lado, o forte progresso de educação feito por Portugal (de uma proporção da população com ensino superior na faixa dos 25 aos 34 anos de 12,4%, em 1999, para 44,4%, em 2022) não tem correspondido a um progresso relativo em termos de produtividade por empregado que, segundo o estudo da FEP, com base em dados do Eurostat, passou de 76,2% da média da UE em 1999 (17.ª posição) para 74,7% em 2022 (24.ª posição, ou seja, a quarta pior), dados em PPC..Ou seja, embora o avanço na educação seja crucial para a produtividade, o crescimento económico e o progresso do nível de vida e desenvolvimento, em Portugal tal não tem acontecido ao ritmo dos outros países da UE, ficando para trás face à média, pelo que haverá mais fatores a explicar esse aparente paradoxo. A elevada fiscalidade será um deles - contribuindo para a emigração de uma boa parte do talento cá produzido -, mas há outros, como a ainda insuficiente ligação entre a Academia e o meio empresarial, bem como a baixa qualidade das políticas e instituições em geral..A esse respeito, o comentário político ataca pessoalmente o diretor da FEP, alegando (de forma pouco elegante) estar envolvido enquanto especialista em trabalhos preparatórios do PSD no âmbito de uma reforma fiscal, como se isso fosse uma espécie de "pecado" e os académicos não devessem contribuir para o desenho de políticas públicas e procurar contrariar - ou sequer identificar - a fraca qualidade das políticas e das instituições em Portugal, um problema identificado em relatórios de organizações internacionais, penalizando o nosso crescimento económico e nível de vida relativo..Para finalizar, usando a mesma analogia da narrativa político-partidária, de que "não se pode simplesmente comparar Portugal e a Roménia como quem compara pares de sapatos", parece que foi a própria narrativa que queria debater "sapatos", tantas as comparações erradas e deslocadas do âmbito do estudo, o que enviesou naturalmente as conclusões aduzidas, que aqui pedagogicamente se rebateu..Figura 1.Figura 2.Figura 3.Figura 4 .Nuno Torres, doutorado em Economia pela Faculdade de Economia Universidade do Porto (FEP)