Irão, uma nova tensão na ordem mundial

A escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irão pode representar um ponto de inflexão na ordem geopolítica atual. A decisão da Administração de Donald Trump de avançar com uma intervenção militar direta sinaliza uma mudança relevante na forma como Washington volta a assumir o uso do poder militar como instrumento central de política externa.

Para além da dimensão militar imediata, este movimento levanta dúvidas sobre a estabilidade do sistema internacional e sobre a capacidade das instituições multilaterais para conter crises desta escala. Num contexto já marcado por rivalidades entre grandes potências e crescente fragmentação global, uma confrontação desta natureza arrisca amplificar tensões e desencadear efeitos em cadeia noutras regiões, reforçando a perceção de uma nova fase de reconfiguração geopolítica e financeira internacional que pode moldar as próximas décadas.

Do ponto de vista económico, o impacto tem-se refletido quase de imediato nos mercados energéticos e financeiros globais. Embora o Irão não seja o maior produtor mundial, detém reservas muito significativas e integra o núcleo de países com influência relevante na oferta global de petróleo, em particular no contexto da OPEP. Nos últimos dias, a escalada militar no Médio Oriente levou a uma subida acentuada dos preços do crude: o Brent chegou a ultrapassar os 80 dólares por barril, com aumentos de cerca de 10% após os primeiros ataques e novas subidas recentes para valores próximos dos 84 dólares à medida que o conflito se intensificou.

Uma segunda reflexão diz respeito especificamente à Europa e à sua exposição estratégica a choques externos. A União Europeia tem procurado afirmar-se como um ator geopolítico mais relevante, mas continua a enfrentar limitações evidentes quando crises militares de grande escala emergem nas suas proximidades estratégicas. Ao mesmo tempo, a economia europeia permanece particularmente sensível a perturbações nos mercados energéticos e financeiros internacionais. Uma escalada prolongada no Médio Oriente pode traduzir-se em aumentos do preço da energia, volatilidade nos mercados e novas pressões inflacionistas, complicando a gestão económica num momento em que muitos países ainda lidam com as consequências de anos recentes de instabilidade. Este contexto reforça a importância de uma estratégia europeia mais robusta em matéria de segurança, energia e política externa.

Numa última nota, e embora geograficamente distante do epicentro do conflito, Portugal está profundamente integrado nas dinâmicas económicas europeias e, por isso, vulnerável a choques energéticos, instabilidade financeira ou abrandamento do crescimento. Este contexto reforça a necessidade de o país pensar de forma mais estratégica a sua posição no sistema internacional, valorizando as suas vantagens geográficas e redes diplomáticas. Sem colidir com os compromissos assumidos na União Europeia e na NATO - o exemplo da vizinha Espanha não é de todo o melhor- Portugal e deve procurar afirmar uma estratégia própria externa que diversifique relações económicas e diplomáticas num mundo cada vez mais incerto.