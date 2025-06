IRS: a discussão boa e oportuna

O recente debate político, suscitado com as propostas do PSD para reduzir as taxas do IRS, teve o mérito de colocar o país a discutir a baixa de impostos. Não é possível manter o atual nível de tributação fiscal, sem agravar ainda mais as condições de vida da população e a competitividade da nossa economia. A discussão é boa e, em tempo de excedentes orçamentais, é oportuna.