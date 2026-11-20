Celebrou-se esta quinta-feira, 19 de novembro, o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Uma data que pode parecer meio palerma à primeira vista, mas que é parecida com o Dia da Mulher: enquanto houver desigualdade, cá estamos para as assinalar.

A verdade é que, apesar de todo o entusiasmo em redor de empresas criadas por homens – que têm todo o mérito, porque há realmente projetos muito bons –, há dados que devíamos ter presentes quando nos questionamos sobre a diferença significativa de presença mediática (e até no mercado) de organizações criadas e lideradas por homens e por mulheres.

Os indicadores internacionais são claros: um estudo do Boston Consulting Group (BCG) em parceria com a MassChallenge, sobre centenas de startups, concluiu que as empresas fundadas ou cofundadas por mulheres geraram 78 cêntimos de receita por cada dólar investido, face a apenas 31 cêntimos nas fundadas exclusivamente por homens – estamos a falar de mais do dobro da eficiência na conversão de capital em faturação. Ao fim de cinco anos, acumularam também 10% mais receita, apesar de terem partido com menos de metade do investimento médio. Menos de metade – repeti propositadamente para que gravemos este facto na nossa memória.

No mesmo sentido, análises de carteiras de venture capital, como a da First Round Capital, apontaram que as startups com, pelo menos, uma fundadora mulher, tiveram um desempenho 63% superior ao das equipas integralmente masculinas, enquanto o Kauffman Fellows Research Center identificou um retorno sobre o investimento (ROI) 35% superior em empresas tecnológicas privadas lideradas por mulheres.

Em Portugal, o retrato combina um dinamismo de base acima da média europeia com gargalos estruturais bem visíveis. Segundo o Índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras, 32,2% das empresas em Portugal são detidas por mulheres – o valor coloca o país no topo do ranking europeu e acima de grandes economias como Alemanha, França ou Espanha –, com a presença feminina nos cargos de gestão a rondar os 37,4%.

Mais ainda: os dados do INPI e da OEP colocam Portugal na liderança europeia na proporção de mulheres inventoras e a intenção empreendedora mantém-se elevada, atingindo 39% das mulheres e subindo para 63% entre a Geração Z, impulsionada pela procura de flexibilidade (59%) e de equilíbrio entre vida pessoal e profissional (47%).

Mas, então, por que não vemos mais empresas lideradas por mulheres em capas de revista e jornais, e rubricas de histórias de sucesso? Porque a passagem da criação para a consolidação e para a escala continua a esbarrar em três travões concretos. O primeiro é a subcapitalização de partida: em Portugal, 57% das mulheres apontam a falta de capital próprio como o principal obstáculo inicial e 16% mantêm um segundo emprego por conta de outrem para assegurar rendimento regular, o que reduz a margem de manobra e o tempo integral dedicado ao crescimento do negócio.

O segundo é a assimetria no acesso ao capital de risco: segundo a 351 Portuguese Startup Association, as empresas fundadas por mulheres captam cerca de 12% do venture capital em Portugal, num ecossistema onde apenas 5% a 15% dos business angels e investidores são mulheres – e onde, na Europa, as equipas 100% femininas continuam a captar uma fração residual dos grandes cheques, sobretudo acima dos 10 milhões de euros.

O terceiro é o peso desigual da conciliação: o Global Entrepreneurship Monitor (relatório 2025/2026) salienta que as mulheres têm mais 55% de probabilidade do que os homens de encerrar um negócio por razões familiares ou pessoais (20% contra 13%), e em Portugal 62% dos inquiridos reconhecem que as mulheres enfrentam mais obstáculos para criar empresa, sobretudo pela conciliação familiar.

Ou seja: temos mesmo de mudar a forma como olhamos e pensamos o empreendedorismo e o investimento. Torna-se claro, ao olhar para estes números, que a questão não se resolve com retórica motivacional, nem com iniciativas pontuais de visibilidade. Resolve-se com instrumentos financeiros desenhados para a fase de crescimento e de scale-up, com maior diversidade nas mesas que decidem o investimento, com mecanismos que reduzam o risco da subcapitalização inicial e com políticas de conciliação que não penalizem a permanência e a expansão de quem lidera empresas.

Para uma economia que precisa de ganhar produtividade, atrair capital e transformar inovação em empresas competitivas à escala global, deixar que o talento e a eficiência financeira das fundadoras (que “só” representam 50% da força de trabalho potencial) fiquem retidos na microescala ou na fase embrionária não é apenas uma falha de equidade. É uma ineficiência de alocação de capital que o país e a Europa não podem e não deviam querer continuar a pagar.

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============2024 - ASSINATURA (6557358)============

Diretora-executiva do Dinheiro Vivo

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“As empresas fundadas ou cofundadas por mulheres geraram 78 cêntimos de receita por cada dólar investido, face a apenas 31 cêntimos nas fundadas exclusivamente por homens”