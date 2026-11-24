Nvidia: Já vimos este filme
Há filmes cujo trailer já conta o final. Sabemos quem cai, quem hesita e quem volta. Foi assim que muitos acompanharam as últimas duas semanas da Nvidia. A 8 de novembro, Jensen Huang admitiu, num memorando interno, ter sido infiel à mulher. A 12, demitiu-se. A 17, o presidente do conselho garantia que não tencionava reconduzi-lo. A 23, o conselho reconduziu-o por unanimidade.
O guião não é novo. Em 2023, Sam Altman saiu e voltou à OpenAI em menos de uma semana. Quando uma empresa se confunde com o fundador, o mercado não avalia uma pessoa: avalia a ausência dela. E a ausência teve preço. A Nvidia perdeu cerca de 573 mil milhões de dólares numa só semana e recuperou quase tudo no dia do regresso, com a ação a subir cerca de 30%.
Mas há uma cena que não bate certo com o resto do filme. O conselho abriu uma investigação independente, entregue a um antigo procurador federal e a uma das mais reputadas sociedades de advogados norte-americanas, para apurar se segredos da empresa ou a segurança nacional tinham sido comprometidos. Essa investigação não terminou. O próprio conselho diz que "prosseguirá até à conclusão", e nada o obriga a tornar públicas as conclusões. O FBI continua a investigar. A recondução assentou em reuniões com Huang e em garantias de "altos níveis" do Governo dos EUA. Pelo meio, houve uma petição com mais de 175 mil assinaturas e a pressão pública do Presidente norte-americano.
Jensen Huang regressou à Nvidia onze dias depois de sair. O desfecho chegou antes da investigação. E é aí que a história deixa de ser privada.
Como se resolve em dez dias um caso que mobiliza contraespionagem, uma ação coletiva de acionistas e o Congresso? A resposta honesta é: não se resolve. Decide-se. E a pergunta que fica é desconfortável: se isto pode ser matéria de interesse nacional, terá o valor de mercado falado mais alto do que o apuramento dos factos? Não tenho a resposta, e ninguém a terá enquanto a investigação estiver por concluir. Mas quando o veredicto chega antes do processo, o problema já não é o arguido. É o tribunal.
Deve alguém ser julgado pela vida pessoal? Em princípio, não. A fidelidade conjugal é assunto de família. Mas o privado deixa de o ser quando, segundo a imprensa norte-americana, uma das relações envolve a gestora de um cliente suspeita de ligações a Pequim e outras envolvem colaboradoras, uma delas sob a sua dependência direta. Nada disto está provado, e a Casa Branca afirma não ter indícios de conduta ilícita. Ainda assim, a questão deixa de ser moral e passa a ser de governação: conflitos de interesse, segurança, hierarquia, informação aos acionistas.
Quando a marca pessoal e a marca da empresa deixam de ter fronteira, a transparência deixa de ser uma virtude e passa a ser infraestrutura. E é justo reconhecê-lo: Huang fundou a Nvidia em 1993 e fez dela a espinha dorsal da inteligência artificial. Essa consistência de três décadas explica por que razão o quiseram de volta. Mas consistência na estratégia não dispensa consistência na integridade, nem rigor no processo.
O mercado perdoa depressa, porque olha para o próximo trimestre. A confiança é mais lenta, porque se constrói com aquilo que se faz quando ninguém está a ver. As empresas que perduram não precisam de um herói para cada sequela. Precisam de um final que só se escreve depois de apurados os factos.