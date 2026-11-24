Como se resolve em dez dias um caso que mobiliza contraespionagem, uma ação coletiva de acionistas e o Congresso? A resposta honesta é: não se resolve. Decide-se. E a pergunta que fica é desconfortável: se isto pode ser matéria de interesse nacional, terá o valor de mercado falado mais alto do que o apuramento dos factos? Não tenho a resposta, e ninguém a terá enquanto a investigação estiver por concluir. Mas quando o veredicto chega antes do processo, o problema já não é o arguido. É o tribunal.

Deve alguém ser julgado pela vida pessoal? Em princípio, não. A fidelidade conjugal é assunto de família. Mas o privado deixa de o ser quando, segundo a imprensa norte-americana, uma das relações envolve a gestora de um cliente suspeita de ligações a Pequim e outras envolvem colaboradoras, uma delas sob a sua dependência direta. Nada disto está provado, e a Casa Branca afirma não ter indícios de conduta ilícita. Ainda assim, a questão deixa de ser moral e passa a ser de governação: conflitos de interesse, segurança, hierarquia, informação aos acionistas.

Quando a marca pessoal e a marca da empresa deixam de ter fronteira, a transparência deixa de ser uma virtude e passa a ser infraestrutura. E é justo reconhecê-lo: Huang fundou a Nvidia em 1993 e fez dela a espinha dorsal da inteligência artificial. Essa consistência de três décadas explica por que razão o quiseram de volta. Mas consistência na estratégia não dispensa consistência na integridade, nem rigor no processo.

O mercado perdoa depressa, porque olha para o próximo trimestre. A confiança é mais lenta, porque se constrói com aquilo que se faz quando ninguém está a ver. As empresas que perduram não precisam de um herói para cada sequela. Precisam de um final que só se escreve depois de apurados os factos.