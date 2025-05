Karikó, Weissman e a máquina de fotocópias

Não existem respostas seguras a estas questões, que são relativamente recentes. Em 2021, Arvind Malhotra publicou um editorial no Journal of Management, com o título The Post Pandemic Future of Work, onde identifica as características do trabalho no futuro, os desafios que elas representam para as organizações e as questões a resolver. Entre as características apontadas estão o trabalho virtual, colaborativo e com múltiplas linhas de reporte, que coloca desafios no desenvolvimento e sustentação da cultura organizacional, na relação entre o contexto físico e virtual e no modo de avaliar o desempenho das pessoas e de lhes dar feedback. Duas das perguntas que estes desafios suscitam e que o autor levanta recordam-nos a máquina de fotocópias que juntou Karikó e Weissman: qual é o papel daquilo que é físico (como os edifícios e os equipamentos) no trabalho colaborativo, quando as organizações são em grande parte ou totalmente virtuais? Qual é o papel da socialização na colaboração entre trabalhadores à distância, e como é que podemos usar o espaço físico para essa socialização?