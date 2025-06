Legado do "Costismo": do ilusionismo político ao país mais pobre e problemático

Nos anos mais recentes, mesmo com as crises da pandemia e da guerra na Ucrânia, as contas públicas beneficiaram da política monetária ainda mais expansionista do BCE em 2020-2021, e depois da inflação elevada desde 2022, que empolou as receitas fiscais porque o Governo optou por não reduzir a carga fiscal. Note-se que a carga fiscal continuou a subir para máximos históricos, numa altura em que as taxas de juro tiveram uma rápida subida, trazendo grandes dificuldades às famílias neste último ano. A recuperação mais rápida e forte do que o esperado do turismo, beneficiando do aumento extraordinário da procura turística após a pandemia e da imagem de país bonito e longe do conflito na Ucrânia, também ajudou ao aumento das receitas fiscais. A tudo isto acresce o fluxo de fundos comunitários desse 2015, a que se vieram juntar as verbas do PRR.