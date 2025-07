Lições da Farfetch   

Para se manterem relevantes no mercado, as empresas precisam de se reinventar constantemente, sobretudo se forem tecnológicas ou estiverem na fronteira do conhecimento. Ora, este desafio é tremendo e por isso nem sempre superado. Basta pensar na quantidade de gigantes tecnológicos que pareciam too big to fail e que, entretanto, desapareceram ou perderam importância: Yahoo!, Blockbuster, Napster, Compaq, Napster, Netscape, Nokia, Blackberry, etc.