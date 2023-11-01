Lula e Mefistófeles

Lula da Silva alterou, no Congresso Nacional, a aparentemente inalterável lei do teto de gastos, que limitava o investimento do governo em políticas públicas. E convenceu os deputados a aprovarem uma reforma tributária há mais de 30 anos parada em Brasília..Ao que tudo indica, o presidente da República vai conseguir votar no poder legislativo uma medida para taxar os multimilionários, hoje em dia sujeitos a menos impostos do que os apenas ricos, a classe média e os remediados..Os parlamentares estão até dispostos a declarar o fim dos benefícios fiscais oferecidos a milhares de empresários e, dessa forma, entregar 35 mil milhões de reais (cerca de sete mil milhões de euros) aos cofres do governo..Mas como Lula conseguiu convencer um Congresso que é, na sua maioria, conservador no comportamento e liberal na economia, se está historicamente nas tintas para políticas dirigidas aos mais necessitados, se dobra, sem hesitar, aos interesses dos super ricos e, lá no âmago, até detesta o presidente a quem tanto tem concedido?.Porque Lula, como o dr. Faust, de Goethe, o Dorian Gray, de Wilde, ou o Teodoro, de Eça, vendeu a alma ao diabo - não em troca de conhecimentos sobrenaturais, de juventude eterna ou de fortuna, como as personagens dos romances, mas de poder..Em Brasília, o diabo não se chama Mefistófeles, Lúcifer ou Satanás, mas Centrão, o grupo de cerca de 150 deputados que ofereceu a Lula a oportunidade de governar em troca da sua alma..Porque só um Lula desalmado pôde, logo em janeiro, atribuir três ministérios a um partido chamado União Brasil, que é a fusão do DEM, herdeiro do sustentáculo da ditadura militar, com o PSL, a formação pela qual Jair Bolsonaro concorreu e ganhou em 2018..Mais outros três ao MDB, de Michel Temer, o demónio da presidente Dilma Rousseff..Só mesmo um Lula desalmado pôde sacrificar, meses depois, Ana Moser, competente e independente ministra do Desporto, para entregar a pasta a André Fufuca, um deputado das entranhas do Centrão que pediu, aos gritos, o voto em Bolsonaro há cerca de um ano..E a dos Portos e Aeroportos, antes na mão de Márcio França, do aliado de primeira hora PSB, a Sílvio Filho, do Republicanos, o braço político da famigerada IURD. .Rita Serrano, presidente da estatal Caixa Económica Federal, escolhida por Lula com base na convicção, foi substituída nos últimos dias por Carlos Vieira, exigido por Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados e líder do Centrão, com base no clientelismo. Logo após o anúncio, o Centrão, insaciável, avisou que quer engolir também todas as 12 vice-presidências do banco..Para governar, Lula começou por vender a alma. Depois, dar os anéis. Depois, os dedos. Com um mero ano de governo, estamos já na fase dos braços. Logo, logo dá um rim. ."Eles [os partidos do Centrão] juntos têm mais de 100 votos, eu precisava desses votos para continuar a governar", justificou-se Lula, apenas um ser humano, com forças e fraquezas, como o dr. Faust, o Dorian Gray ou o Teodoro. Para resistir, sem titubear, à tentação, só mesmo Jesus, por 40 dias e 40 noites, no deserto..Mas, a propósito de Cristo, Lula disse, ainda no primeiro mandato, que se Ele descesse à Terra e se tornasse presidente do Brasil, até a Judas Iscariotes se aliaria para conseguir governar..João Almeida Moreira, jornalista no Brasil