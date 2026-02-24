Mais perto da IA

osHoje, os agentes de IA lidam com tarefas como o atendimento ao cliente, a análise da cadeia de abastecimento ou a otimização de processos — e, de acordo com a Gartner, a sua utilização continuará a crescer significativamente. As empresas que implementam a IA de forma estratégica aumentam a eficiência, reduzem os custos e tomam melhores decisões.

Obter uma vantagem competitiva já não depende apenas de produtos excelentes, mas, cada vez mais, da implementação de processos inteligentes. No entanto, o sucesso com a IA depende de um pré-requisito: os algoritmos só oferecem velocidade quando a infraestrutura de que dependem não os limita.

Quanto menor for a latência, maior será o sucesso: distâncias mais curtas, melhor qualidade

Veículos a navegarem no trânsito de forma autónoma ou sistemas de segurança a reagirem instantaneamente a ameaças. Em aplicações inteligentes, cada milésimo de segundo conta. A IA só funciona de forma fiável quando todos os componentes – desde a cloud até ao edge e às redes – operam em perfeita sincronia.

O desafio: se os dados forem processados ​​muito longe do local onde os algoritmos são necessários para conduzir carros, controlar robôs ou regular máquinas, surgem problemas. Em aplicações com restrições de tempo, as respostas lentas da IA ​​podem levar a ineficiências e a um aumento do risco.

A distância geográfica impacta diretamente a qualidade de utilização: os pacotes de dados viajam como sinais de luz entre plataformas na cloud, unidades edge e aplicações. O tempo que esta viagem de ida e volta demora é designado por latência – podemos dizer que este atraso é essencialmente a distância medida em milissegundos.

Conclusão: quanto mais próximos uns dos outros estiverem a IA, os dados e as aplicações menor será a latência. E quanto menor for este tempo, mais rápida e fiável será a utilização de aplicações inteligentes, serviços inteligentes e agentes de IA.

Infraestrutura como fator de localização: globalmente conectados, localmente desafiados

O que é apenas irritante no streaming de vídeo pode tornar-se um risco em processos em tempo real. Mais largura de banda ou dispositivos mais rápidos raramente resolvem o problema. A causa-raiz reside em algo mais profundo: na estrutura de muitas redes, frequentemente moldada pela localização física da infraestrutura digital.

Apesar da conectividade global, a distância geográfica continua a ser o fator limitante. Para reduzir a distância entre servidores, armazenamento, dados e IA, a infraestrutura precisa de estar mais próxima das empresas. E os caminhos de dados através da internet precisam de um melhor controlo e otimização. Mas nem todas as empresas estão localizadas perto de grandes polos digitais, como Frankfurt ou Nova Iorque, onde os centros de dados e os fornecedores de cloud se interligam através de Pontos de Troca de Internet (IXs) para servir modelos de negócio inteligentes.

Um Ponto de Troca de Internet (IX) liga fisicamente redes para que os fornecedores de serviços de Internet (ISPs), fornecedores de cloud, plataformas de conteúdos, empresas e outros operadores possam trocar dados diretamente. Isto significa que os fluxos de dados não têm de passar pela internet pública, mas seguem diretamente da rede de origem para o destino.

O princípio: processar e transportar dados locais o mais localmente possível, poupando tempo e reduzindo a latência. Esta jornada de dados controlada entre agentes de IA, dispositivos e redes possibilita a velocidade necessária para que a IA se torne parte integrante de todas as histórias de sucesso empresarial.

A internet entre a Terra e o espaço: fisicamente ligada, perfeitamente integrada

À medida que o crescimento da IA ​​​​testa os limites da nossa infraestrutura digital na Terra, a internet espacial ganha destaque e o debate sobre os ecossistemas digitais do futuro centra-se neste tema. Os benefícios são evidentes: os satélites em órbita podem servir locais anteriormente inacessíveis – em terra, no mar ou no ar – e o espaço pode fornecer a energia ilimitada e o arrefecimento natural necessários para treinar e executar modelos de IA. Os sistemas baseados no espaço estão destinados a tornar-se parte essencial da nossa infraestrutura digital, juntamente com os centros de dados terrestres, os locais de edge e os hubs de rede de alta capacidade.

Para colmatar a lacuna de dados entre a Terra e a órbita, a infraestrutura deve transportar informação da forma mais direta e eficiente possível. É por isso que os operadores de Pontos de Troca de Internet (IX) na Terra estão a intensificar os seus esforços. Em terra, mais de 60 locais DE-CIX em todo o mundo já fornecem vias para a troca de dados da forma mais eficiente possível. Agora, a Space-IX leva o conceito para órbita: o DE-CIX já integra redes de satélites em órbita terrestre baixa (LEO) nos ecossistemas de interligação terrestre existentes, o que abriu novas oportunidades para o acesso à banda larga, rede de transporte (backhaul mobile) e conectividade edge.

No Projeto OFELIAS da ESA, a DE-CIX e o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) estão a trabalhar no desenvolvimento de novos protocolos, processos e algoritmos para tornar a troca de dados entre a Terra e o espaço através de ligações laser mais estável e eficiente. O objetivo é integrar a comunicação ótica via satélite de forma suave nas redes terrestres. Mais um passo fundamental para o próximo grande salto.

Nos próximos anos, o primeiro Ponto de Troca de Internet no espaço irá interligar o crescente número de redes espaciais diretamente em órbita, permitindo que os dados fluam de forma ainda mais eficiente.

Sucesso da IA ​​entre a Terra e o Espaço: Minimizar a Latência, Maximizar a Eficiência

Onde há interesse, há procura: de acordo com a McKinsey, a economia espacial está em franca expansão. Até 2035, receitas até 1,8 biliões de dólares são realistas. Grandes empresas como a Google estão a investir fortemente em data centers de IA no espaço.

O verdadeiro futuro não é a Terra versus a órbita, mas sim a movimentação inteligente de dados entre elas – altamente eficiente e com a menor latência possível. Se o espaço vai fazer parte da internet – e vai fazer –, precisamos de lançar as bases agora.