Mais quotas de pesca, para quê?

O crescimento em pesqueiros externos, contudo, não provoca inquietações. Até porque, de acordo com as estatísticas do INE, o volume de capturas em águas internacionais se manteve estável e até positivo (+ 0,1% em 2022), dando mostra de resiliência. Já o quadro interno justifica grande preocupação: em duas décadas, as nossas frotas perderam quase oito mil trabalhadores; metade dos pescadores tem mais de 45 anos; o volume de capturas em águas nacionais desceu 14% de 2021 para 2022; a importação de peixe representa quase duas vezes o volume de exportações, com tendência a agravar-se.