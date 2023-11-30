Marcelo avisou que esteve 15 dias calado!

Marcelo Rebelo de Sousa precisou de informar os portugueses de que esteve 15 dias calado. Habitualmente, uma pessoa que fica calada não precisa de avisar, mas Marcelo sentiu a necessidade de informar que estava calado há 15 preciosos dias..Qual a razão para isso? Por ser uma raridade? Porque Marcelo nem quando faz uma cirurgia se cala? Provavelmente, haverá uma lista infinita de razões, a sua cabeça consegue descortinar muito mais jogadas que todos nós juntos; mas a principal razão deve ser o continuar a sua contenda (agora de forma silenciosa) com António Costa..Ninguém precisa de afirmar que nada diz, basta nada dizer, a não ser que seja para dizer de uma forma silenciosa que «não te estou a ouvir e não te respondo!», assim como as crianças pequenas fazem nos seus jogos no recreio..Nos últimos anos, muitos de nós, fomos por vezes tomados pela pergunta se Marcelo não falaria de mais? Entre os depoimentos permanentes na espuma dos dias e as mensagens de Estado, Marcelo muitas vezes gerou confusão e deixou dúvidas. Afirmou uma coisa e muitas vezes o seu contrário..Mas a verdade é que, no essencial, o Marcelo comentador apenas dizia trivialidades e fazia as suas picardias habituais... E nas mensagens oficiosas escritas e em actos oficiais, e sobretudo, nos seus discursos às 20 horas, Marcelo falava ao país com solenidade. A diferença ficava bem marcada..O problema só surgiu quando o Presidente da República, vestido de comentador, começou a ameaçar vastas vezes com uma possível dissolução do parlamento. Foi nessa altura que, o Governo, e o seu eleitorado, perderam a paciência com o incrível amigo Marcelo e este perdeu alguma da sua unanimidade nacional. Nesta gestão perigosa, Marcelo perdeu-se, como na narrativa de Serguei Prokofiev, o lobo mau deixou de fazer medo e no entre a espada e a parede, António Costa disse «que venha daí a parede!». (Provavelmente, um bluff astuto que, condicionaria o Presidente por uns bons tempo não tivessem aparecido novos acontecimentos.).Mas a comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa não é só aquilo que Marcelo diz pela sua boca, há também outras formas de ir sabendo o que Marcelo pensa... Para além das perguntas e respostas e dos discursos; sabemos que Marcelo pensa porque vemos e ouvimos Marques Mendes na televisão. Sabemos o que o Presidente pensa porque lemos os textos de Ângela Silva no Expresso (seria esse o pseudo-heterónimo que António Costa insinuava?).Ângela Silva é uma das mais competentes e bem preparadas jornalistas de política portuguesas, é uma referência do jornal Expresso, e agora também da Sic Notícias; e aqui não há sombra de crítica e pergunto a cada um dos leitores: tivesse o Presidente da República a ligar-lhe num frenesim a dizer-lhe coisas, recusava? Claro que não. Jamais recusaria..E Ângela Silva é boazinha com Marcelo? Perdeu a sua independência nas análises políticas que faz? Parece-me que não; mas a verdade é que, desde que Marcelo é Presidente da República, há uma fonte semioficiosa de Belém, e está na capa do Jornal Expresso ou do seu site (desde que o texto venha assinado por Ângela)..E desta forma os textos de Ângela Silva foram ao longo dos últimos anos marcando também eles a vida política nacional. Ângela não perdeu a sua autonomia e independência, mas é através dela sabemos o que Marcelo pensa sobre cada centímetro de decisão, que sabemos o seu posicionamento sobre todo e qualquer assunto, sobretudo quando o não pode dizer publicamente..E foi nesta espécie de recados de parte a parte (porque do outro lado também não há santos!) que se esgotou a relação entre o chefe do executivo e o Presidente da República..E todos nós andamos há demasiado tempo nestes jogos de interpretações..(Agora que chegou ao fim deste texto, vá lá ver se Marcelo esteve mesmo 15 dias calado, confesso que nem quis ver!).(O autor escreve segundo a antiga ortografia).("Até às eleições" é o mote para uma sequência de artigos de opinião, de segunda a sexta-feira, de Duarte Mexia (duarte.mexia@gmail.com), que serão publicados, precisamente, até à realização das próximas eleições Legislativas, marcadas para 10 de março.)