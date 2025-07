Marcelo está com medo!

Ou uma pergunta mais difícil: Onde estão os valores de Marcelo? Sabemos que o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata não são muito diferentes politicamente um do outro; mas, do ponto de vista emocional, Marcelo é mais do que 100 por cento laranjinha; e deve estar desesperado por não se sentir representado pelo partido que ajudou a fundar e que até mesmo liderou. E deve sentir-se dividido por ter tido os socialistas por parceiros durante grande parte do seu mandato.