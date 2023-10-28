Mobilidade mais habitação: a combinação virtuosa

Esta semana, voltou à agenda o preço da habitação, com o INE a divulgar um crescimento de 9% do valor mediano das casas no terceiro trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2022. Perante novos dados, surge a inevitável arenga da crise na habitação e as divergências de opinião, entre os partidários de uma resposta do Estado e os defensores, como eu, de políticas públicas que agilizem a iniciativa privada. A montante desta discussão, no entanto, está um fator que é muitas vezes desprezado: a relação entre mobilidade e habitação. Por razões que não cabem explicar neste espaço, não parece plausível, nos próximos anos, haver uma desvalorização do mercado imobiliário nos principais centros urbanos do país. Quando muito, os preços vão estabilizar. Nesse sentido, e porque grande parte do emprego está concentrado nas mesmas zonas, é necessário garantir, por um lado, que as pessoas têm um espaço para viver; e, por outro, que se podem deslocar com rapidez para o seu local de trabalho. .É neste segundo critério que subsistem problemas graves no nosso país. O carro particular continua a ser o meio de transporte preferencial para 73% da população ativa, nas deslocações casa-trabalho. O tempo médio investido nestas deslocações pendulares, por automóvel, é de 18,8 minutos, enquanto quem opta por transportes públicos demora, em média, 43,5 minutos para fazer o mesmo trajeto. Esta discrepância tem duas consequências, com impacto direto no mercado imobiliário: a opção pelo transporte individual cresce, em vez de diminuir; e a procura por habitação aumenta nas regiões de maior densidade..Só a garantia de uma melhor mobilidade, assente numa rede de transportes públicos mais eficaz e funcional, pode resolver esta equação e fragmentar o mercado habitacional. Mas essa garantia tarda a chegar aos portugueses, quando vemos um investimento estruturante, como é o Ferrovia 2020, ser executado à velocidade de uma lesma. Ou, quando a operação da CP é sistematicamente afetada por greves e supressões de comboios, que retiram confiança e previsibilidade aos utentes. O Estado tem, nesta matéria, um desafio grande pela frente e dispõe dos fundos para o fazer. Seria fundamental cumprir, porque daí também depende a resposta para a crise na habitação. .Presidente da Associação Comercial do Porto