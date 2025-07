Nada disto é fado  

À exceção da crise política de 2011, que conduziu à terceira intervenção do FMI no país, não há memória de um ano tão negativo para Portugal nas últimas décadas, como o que agora termina. Por tudo o que teve de atribulado e imprevisível, mas sobretudo por ter exposto as fragilidades do sistema político e contribuído para acelerar o descrédito das instituições.