Não há folga orçamental. Qual destas palavras é que não percebeu

. No primeiro trimestre deste ano, as contas do Estado apresentaram um excedente de 760 milhões de euros. Mas, como alertou o ministro das Finanças, esses dados devem ser vistos com realismo uma vez que "muitas medidas só terão reflexo nas contas a partir do segundo trimestre. É o caso do IVA Zero, do aumento extraordinário dos salários da Função Pública e do subsídio de alimentação, do apoio às famílias mais vulneráveis e do aumento das pensões. Tudo isto não foi contemplado no primeiro trimestre".