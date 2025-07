Não se atrevam

Ayaan Hirsi Ali terá deixado boquiabertos os seus leitores com o seu artigo "Why I am now a Christian", publicado em novembro. Trata-se de uma ativista pelos direitos das mulheres em países islâmicos. Com bastante impacto, tem lutado contra o casamento forçado, os crimes de honra, o casamento infantil e a mutilação genital feminina. Nascida na Somália, começou como muçulmana. Tornou-se ateia, em 2002, ao ler Bertrand Russell. Agora, converteu-se ao cristianismo, já que o "O ateísmo é incapaz de equipar-nos para a guerra civilizacional".