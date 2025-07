Não tenho coração para isto

Há meses que sabia que ia mudar de escola e de ciclo. Nem pestanejou, estoico, o meu menino. Na véspera tremeu mas lá adormeceu com tudo preparado para o dia seguinte. A viagem correu bem, serena e sonolenta, sem história. Apesar de ser educado como filho único/neto, não revelou ponta de nervosismo. Nem eu. Mas chegados instalou-se o caos. Arrancou aos bocadinhos: "Eu não vou ficar aqui. Quero voltar para a minha escola. Não quero fazer amigos novos. Aqui é que eu não fico". Como? Agarrou-se tipo coala às minhas pernas e foi repetindo a lengalenga baixinho. Tentei soltá-lo, explicar-lhe que não havia hipóteses, que tinha mesmo de ir. E é então que o meu rico menino explode em choro de boca aberta com lágrimas a escorrerem-lhe pela cara abaixo. Sem controlo. Entretanto, tocou, pais e crianças passavam por nós num misto de pena e perplexidade, como quem abranda para ver um desastre. A criança não me largava, nem me ouvia. E eu sem saber que fazer. Ao sexto, sem saber o que fazer. Entrei pela escola com ele de rojo em busca de auxílio, de alguém que lhe secasse as lágrimas e o levasse perante a minha impotência, incompetência. "Os pais não podem entrar aqui", alertou num tom cândido uma auxiliar sem dó nem piedade. Pegou nele, com a ajuda de mais um professor enviado dos céus, e levaram-me o menino pelo corredor rumo ao desconhecido. Aproveitei e fugi sem olhar para trás. O meu coração ficou lá, a esvair-se naquele choro, naquele desespero próprio de quem entra numa prisão para cumprir pena até ao final vida. E agora?