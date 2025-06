Novo surto bolsista: oportunidade para ganhar (e perder)

Tal como no passado com o entusiasmo e depois a desilusão com as empresas da internet (as dotcom) que levou à violenta crise bolsista do ano 2000, esta excitação com as empresas de Inteligência Artificial acabará também por ruir. No entretanto, contudo, muitas fortunas serão feitas na bolsa com as ações destas empresas e muitos serão também arruinados. É uma oportunidade e um risco.