Novos tempos no Turismo

Nestes tempos de grandes desafios a nível internacional é a oportunidade para o turismo e a hotelaria sinalizarem a aposta em novos desafios estratégicos. A Guerra do Médio Oriente e os seus efeitos em termos de aumento dos preços dos combustíveis e um cenário generalizado de inflação está alterar o perfil do comportamento dos consumidores e dos turistas, com consequências em termos das expectativas para o nosso país nos próximos tempos.

Se, por um lado, esta crise significa uma maior oportunidade para o nosso país, por outro lado alguns fatores de contexto – como a grande dependência do transporte – poderão trazer algumas limitações a essa ambição.

As decisões de escolha de um destino para férias são hoje determinadas por muitos fatores qualitativos – excelência do local, fator moda, qualidade da experiência –, mas a dimensão económica – custo das viagens e estadias, comparado entre várias propostas – também tem um peso importante em termos das opções a tomar.

A queda registada nos mercados do Médio Oriente e asiáticos veio trazer novas oportunidades ao nosso turismo, com a qualidade e diversidade da nossa oferta a ser um fator crítico de sucesso que os nossos operadores têm sabido aproveitar. Mas o nosso país está muito dependente do transporte aéreo, que com os seus preços mais elevados e outras ofertas na Europa podem ser um fator condicionante a ter em conta.

A forte concorrência internacional é um grande incentivo para uma melhoria progressiva do setor e são muitos os desafios que se colocam na preparação deste novo tempo que temos pela frente. As unidades hoteleiras – em especial as mais independentes e localizadas em zonas menos centrais – terão de se reposicionar para estar na linha da frente da capacidade competitiva de atração de clientes internacionais e nacionais.

Conforme muitos operadores já têm demonstrado, importa fazer um compromisso inteligente entre a proposta de soluções de oferta inovadora e a utilização do digital como um enabler de eficiência operacional. Também nesta matéria as expectativas associadas a estes novos tempos serão um desafio importante.

Os turistas privilegiam cada vez mais o efeito de demonstração de experiências de qualidade, que permitam desfrutar de fatores de distinção, como a natureza, a cultura e outros atrativos interessantes. Os hotéis têm sabido responder a esta procura cada vez mais exigente e diversificada e, quer nas cidades, quer nas zonas do interior, as ofertas de qualidade têm surgido a um ritmo impressionante, potenciando uma resposta estruturada com efeitos positivos nas economias locais e na sua base económica.

Esta agenda de modernidade e competência que carateriza a nossa oferta é um ativo importante que deve ser cada vez mais valorizado nestes novos tempos que o turismo tem pela frente.

As mudanças estratégicas ao nível do comportamento da oferta e da procura não se fazem por decreto. Assentam antes num processo colaborativo e participado de reforço de uma cultura digital e de promoção de uma agenda de inovação e valor capazes de mobilizar redes de conhecimento e de partilha de boas-práticas. O turismo será cada vez mais um lab inteligente da economia competitiva em que todos acreditamos.

Os desafios suscitados por este novo tempo que estamos a viver com a guerra no Médio Oriente serão um fator de mobilização do setor no futuro.