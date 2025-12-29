O ano em que só prospera quem se adaptar

O principal desafio da economia mundial para 2026 é a estabilidade - estabilidade na situação geopolítica, estabilidade no comércio internacional, estabilidade nos custos das matérias-primas, estabilidade no acesso a energia, estabilidade nos mercados financeiros, estabilidade na inflação e taxas de juros, estabilidade no desenvolvimento tecnológico.O mundo tem evoluído a um ritmo vertiginoso e muitas vezes caótico. Por isso, era bom que os principais atores globais - do G7 às potências asiáticas - encontrassem consensos mínimos sobre matérias relevantes para o crescimento económico, como as taxas aduaneiras e a segurança energética, e se verificasse um desanuviamento da situação geopolítica, em particular na Ucrânia e Médio Oriente.Na Europa, o grande desafio é alcançar a coesão interna e a capacidade decisória necessárias para pôr em prática o Relatório Draghi. Os 27 devem ser capazes de implementar políticas para mitigar o atraso económico e tecnológico da Europa face a outras potências mundiais. Com este objetivo, há que reduzir a burocracia na UE, aprofundar e agilizar o mercado único, estabelecer novas alianças comerciais (desde logo com o Mercosul), impulsionar a produtividade e a competitividade através da inovação, melhorar as redes de energia, telecomunicações e 5G, investir na expansão e reconversão industrial (designadamente na Defesa) e revitalizar o mercado de capitais.Para Portugal, um dos grandes desafios é a revisão do Código do Trabalho, respondendo à necessidade de maior flexibilidade laboral compatibilizada com os interesses dos trabalhadores. Outro grande desafio é o aumento da produtividade, que implica um maior investimento na qualificação, na modernização tecnológica e na liderança. Há também a urgência de reformar a Administração Pública, tornando a relação do Estado com a sociedade menos burocrática e mais transparente. Por fim, é importante que as exportações sejam novamente o grande motor do crescimento, o que passa por um esforço de reindustrialização e de fortalecimento da competitividade externa.CEO da Miio