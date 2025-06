O buraco sem fundo da greve em Hollywood

Também a temporada de prémios será desastrosa. Por Los Angeles, os eventos FYC (For Your Consideration) que promovem as séries e filmes nomeados junto dos membros das associações são quase nulos. Novos filmes têm sido lançados sem passadeira vermelha nem entrevistas, apenas com eventos para fãs e recepções sem os protagonistas - como aconteceu na semana passada com "Mistério em Veneza", o novo de Kenneth Branagh com a oscarizada Michelle Yeoh.