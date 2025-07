O capital social somos nós - os portugueses

Para gerar um sentimento colectivo forte, esta dinâmica tem de fortalecer os laços sociais. Tem de aproximar os cidadãos em vez de os isolar e individualizar. Construir este novo quadro de valores significa encorajar cada pessoa a reduzir os seus medos e a aumentar o nível de empenho e compromisso com o todo - com a comunidade. Trata-se de um processo de mudança que conduz a que sejam vencidas as resistências e seja libertada uma poderosa fonte de energia, vontade e empenho pessoais que também estimulam o envolvimento e a participação dos outros. A confiança é a âncora da reciprocidade.