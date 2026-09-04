O contrato intergeracional

Duas Gerações, Duas Visões – nunca como agora foi tão importante promover um diálogo intergeracional, centrado numa abordagem aberta e colaborativa dos desafios que se colocam a uma sociedade em profunda mudança e confrontada com novos problemas, para os quais importa encontrar novas soluções. Este é um processo que não se determina por decreto, mas juntando os mais e os menos jovens num verdadeiro sentido de encontro, como a Agenda SK – Sharing Knowledge irá fazer em outubro, no novo Espaço Esporão, na Tapada da Ajuda, em Lisboa.

Para esta abordagem estratégica do tema do contrato intergeracional os bons exemplos são muito importantes. O nosso anfitrião do Encontro de Outubro, o conhecido e respeitado gestor José Roquette tem seguido um modelo que é uma referência – “todas as semanas escolho vários textos e notícias de jornais internacionais e envio para os meus netos e bisnetos para que possam ler e criticar”. Este sentido de capacidade de análise e crítica será determinante para a construção duma sociedade aberta e participada que é um compromisso inteligente entre a identidade do passado, o sentido do presente e ambição do futuro.

As novas gerações nasceram numa sociedade digital, na qual a tecnologia passou a estar na linha da frente da maior parte das nossas decisões em termos de sociedade e de economia. A lógica da partilha e da experiência passaram a ser variáveis-chave de uma opção de vida que é, de facto, diferente das gerações mais velhas.

O que importa nesta matéria é ter a capacidade de juntar as diferentes gerações e de as mobilizar para uma agenda de encontro, partilha e discussão que as mobilize de forma conjunta para um projeto comum que tenha resultados positivos para todos os que valorizam este sentido de comunidade.

A comunidade passou, de facto, a ser, como bem destaca Geoff Mulgan, professor da UCL, um novo espaço público em que as ideias e o conhecimento farão a diferença. Tem sido esse também o propósito da Agenda SK – Sharing Knowledge, que em breve celebra 2500 dias de percurso na promoção de um sentido de encontro, partilha e discussão. Temos procurado, nas diferentes ações desenvolvidas, juntar diferentes gerações e, com elas, promover a discussão de diferentes visões sobre diferentes áreas e temas da nossa sociedade. Com isto criamos sentido de comunidade e de propósito na procura de um caminho que, sendo de cada um, é também de todos.

Duas gerações, duas visões. Temos de estar juntos na aproximação das ideias que, não sendo as mesmas, podem ajudar a encontrar pontes para um percurso que não é fácil mas é sem dúvida muito desafiante.