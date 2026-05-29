Opinião

O exemplo da Visabeira

Francisco Jaime Quesado
Francisco Jaime Quesado

Economista e Gestor. Presidente da APM - Associação Portuguesa de Management

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A mais recente Conferência do CEIIA teve como tema + MUNDO e o CEO do Grupo Visabeira, Nuno Terras Marques, abordou um tema da maior atualidade para a nossa economia. Precisamos cada vez mais de reforçar a aposta numa verdadeira internacionalização inteligente, fundamental na nova agenda económica para Portugal e deverão ser as empresas a liderar o processo de afirmação da competência portuguesa no mundo global.

O projeto Visabeira nasceu nos anos 80, em Viseu, e é um bom exemplo de como uma empresa com sede no interior conseguiu tornar-se um dos maiores grupos empresariais nacionais, como o demonstram os principais indicadores operacionais e financeiros. A aposta em setores críticos – telecomunicações, energia, tecnologia, construção e turismo – e um processo de presença internacional estruturado e alargado são a base do sucesso de uma empresa que tem conseguido fazer um compromisso inteligente entre uma identidade própria e uma aposta fortíssima na inovação.

A internacionalização inteligente tem que se assumir como o ponto de partida e de chegada de uma nova dimensão da competitividade em Portugal. Assumido o compromisso estratégico da aposta na inovação e conhecimento, estabilizada a ideia coletiva de fazer do valor e criatividade a chave da inserção das empresas, produtos e serviços portugueses no mercado global, compete às empresas a tarefa maior de saber protagonizar o papel simultâneo de actor indutor da mudança e agregador de tendências. As empresas terão de saber utilizar as redes diplomáticas existentes, sempre numa base de partilha colaborativa estratégica e tendo por base a concretização de objectivos claros e adequados à carteira de competências do país.

As empresas têm de se assumir como atores globais, capazes de transportar para a nossa matriz social a dinâmica imparável do conhecimento e de o transformar em activo transaccionável indutor da criação e riqueza. Para isso, a chave da Internacionalização Inteligente deverá assentar em três grandes instrumentos estratégicos – a captação de investimento de inovação, o reforço da carteira de valor das exportações e a projecção superior da Marca Portugal. Internacionalização Inteligente é assim um compromisso entre ambição e excelência, um verdadeiro apelo à mobilização dos nossos melhores talentos e competências, como bem demonstra o caso da Visabeira.  

As empresas têm um grande desafio no grande projeto da internacionalização inteligente. Exemplos de sucesso como a Visabeira são a demonstração de que o processo de criação de valor empresarial tem cada vez mais que ter por base um exercício de propósito assumido de forma clara pela gestão empresarial e partilhado por todos os que acreditam que só com Mais Mundo podemos ter Mais Futuro.

Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico

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