O exemplo do BEN

Richard Florida, a propósito dos desafios que se colocam às cidades, defende que é mais do que nunca fundamental para as pessoas saberem reencontrar-se com os seus espaços, os seus hábitos quotidianos, a sua dimensão de qualidade de vida. O diálogo à volta dos novos conceitos de mobilidade e sustentabilidade domina os grandes fóruns internacionais e a aposta em novos instrumentos para ganhar esta batalha do futuro não pára. O novo carro elétrico desenvolvido pelo CEIIA é um bom exemplo dessa aposta. O BEN está aí, pronto para dar ajudar nesta agenda de mobilidade inteligente para as nossas cidades.

As novas apostas na área da mobilidade constituem um passo importante na construção dessa nova sociedade aberta centrada na defesa do ambiente, utilização de energias renováveis e consolidação duma relação mais dinâmica entre as pessoas e o seu espaço. A tentação do carro eléctrico protagoniza um compromisso entre a ecoeficiência, essencial em tempo de escassez energética, e um novo conceito de integração urbana, assente na qualidade de vida das pessoas. Com o BEN o CEIIA valoriza a marca da sustentabilidade e dinamiza uma nova cultura de saber estar em comunidade.

O BEN representa uma nova resposta às expetativas de uma sociedade cada vez mais exigente nas suas solicitações de uma vida complexa. Esta aposta do CEIIA corresponde a um modelo de arquitetura simples, habitabilidade adequada e conceito de partilha muito em linha com as tendências das novas gerações. Ou seja, o BEN assume-se como um passo em frente face a soluções de carros de cidade já em ação, com a vantagem suplementar da aposta em novas fontes de energia e conceitos de defesa do ambiente.

A produção do BEN representa também um desafio para os conceitos tradicionais da indústria automóvel. Não restam dúvidas de que os conceitos de produção em séries adequadas associadas ao perfil de carro que se pretende é também um desafio em termos de modelo de organização. Com o BEM o CEIIA – que celebrou o ano passado 25 anos – dá um passo em frente na sua agenda de criação de valor em áreas onde a inovação tecnológica faz a diferença e mobiliza empresas e centros de competência para novas soluções de coopetição estratégica.

As pessoas precisam de uma nova liberdade. Assente na sua convicção de que estão a ocupar um espaço que sendo de todos é no entanto enriquecido por uma leitura individual assente na inovação e criatividade. O BEM vem dar o seu contributo. Incentiva a utilização de energias renováveis, qualifica o ambiente, dá uma nova dimensão ao espaço público das cidades. É uma tentação que veio para ficar e que vai dar muito que falar.