O futuro digital da Europa: a evolução da identidade digital

À medida que a Europa se prepara para lançar a Carteira de Identidade Digital, a Mastercard está a ajudar a garantir que a confiança, a privacidade e a facilidade de utilização estejam presentes em cada interação.Quer seja para abrir uma conta bancária, aceder a serviços públicos ou comprar online produtos com restrição de idade, as pessoas devem verificar frequentemente dados básicos, como a idade ou a localização. No entanto, demasiadas vezes, este processo é lento, confuso ou invasivo. Não deveria ser assim.Hoje em dia, a verificação de identidade deveria ser tão rápida, simples e fiável como tocarnum cartão para pagar. Mas a realidade revela cenários mais complexos: segundo a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, o roubo de identidade representa atualmente mais de 40% da fraude online na Europa. E um estudo recente revela que mais de 60% dos europeus enfrentam dificuldades durante as verificações de identidade — o que muitas vezes resulta em transações abandonadas e perda de confiança.É por isso que está a crescer o impulso em torno de uma abordagem mais simples e centrada na privacidade relacionada com a identidade na Europa. Com mais de 500 milhões de cidadãos a aceder a um vasto universo de plataformas, desde serviços financeiros a portais governamentais, existe uma necessidade clara de uma forma confiável e consistente de provar quem somos — digitalmente e com segurança. Essa é a visão atual por trás da Carteira Europeia de Identidade Digital (EUDI), concebida para tornar isso possível. Até 2030, a Comissão Europeia prevê que até 80% dos cidadãos da UE poderão usá-la para tarefas do dia-a-dia, como alugar um carro, assinar um contrato de arrendamento ou verificar a idade online, como uma alternativa simples para autenticação segura (SCA) e muito mais.Enquanto player importante no setor, a Mastercard tem vindo a a trabalhar para apoiar esta evolução. Acreditamos que a identidade digital deve ser tão natural e confiável quanto fazer um pagamento. Assim como ajudámos a tornar os pagamentos simples e seguros em todo o mundo, estamos a aplicar essa mesma abordagem ao ecossistema de identidade digital da Europa — começando por garantir que a verificação de idade funcione de forma fluida e proteja todos.Estamos a contribuir ativamente para iniciativas industriais financiadas pela Comissão Europeia, que acabam por ser projetos piloto das Carteiras de Identidade Digital Europeia (EUDI Wallets), conforme o previsto na regulamentação. Enquanto parceiro consultivo no projeto NOBID, ajudámos a definir casos de pagamentos seguros e fáceis de usar. Paralelamente, somos também parceiros do Consórcio WE BUILD, outro piloto em grande escala, onde iremos colaborar com quase 200 parceiros para testar aplicações reais no setor bancário para consumidores e empresas, incluindo pagamentos.A nossa colaboração com parceiros inovadores ao nivel das soluções de identidade, como a Lissi, está focada em tokenizar de forma segura as nossas credenciais de pagamento e integrá-las nas EUDI Wallets. Este esforço apoia um ecossistema de identidade digital confiável e interoperável em toda a Europa, alinhando-se com a nossa estratégia mais ampla de desbloquear todo o potencial da infraestrutura EUDI. Ao fazer isso, pretendemos integrar pagamentos baseados em cartão nas carteiras EUDI, harmonizar a autenticação forte do cliente (SCA) e apoiar transações enriquecidas que combinem credenciais de pagamento com atributos verificados, como idade, estatuto de estudante ou residência. Em última análise, o nosso objetivo é garantir que as credenciais Mastercard permaneçam universalmente acessíveis, integradas nos sistemas de identidade do futuro — com a confiança dos consumidores, empresas e governos.Para construir um ecossistema de identidade global seguro e consistente, a Mastercard desempenha um papel ativo na definição de normas internacionais. Estamos envolvidos em organismos globais chave — incluindo a EMVCo, a FIDO Alliance e, mais recentemente, enquanto membro principal da OpenWallet Foundation, sediada na Linux Foundation Europe.Num mundo onde a IA está a avançar e as ameaças cibernéticas estão a crescer, a confiança online não é opcional — é fundamental. A Mastercard tem ajudado comerciantes e bancos a avaliar riscos através de dados como nomes e informações de pagamento, apoiando milhares de milhões de transações digitais seguras com o protocolo EMV 3D Secure. Em junho de 2024, a Mastercard implementou novas especificações da EMVCo para atualizar este sistema com um novo serviço de Verificação de Atributos de Identidade, permitindo que os bancos confirmem detalhes adicionais do titular do cartão, como idade, data de nascimento e endereço, para melhorar a segurança.Isto baseia-se em décadas de proteção de milhares de milhões de transações online anualmente através do 3D Secure. Ao tornar as verificações de identidade mais inteligentes e menos intrusivas, queremos que todos — sejam compradores, bancos ou comerciantes — se sintam seguros e confiantes online.Também estamos a ajudar a construir confiança a nível nacional. Por exemplo, no Reino Unido, a Mastercard está certificada ao abrigo do Digital Identity and Attributes Trust Framework do Reino Unido como fornecedor de identidade, cumprindo os padrões nacionais de segurança, proteção de dados e consentimento do utilizador. Além disso, a Mastercard pode integrar-se com a infraestrutura Gov.UK Wallet para facilitar a verificação de atributos de identidade no Reino Unido, permitindo que empresas certificadas utilizem atributos de identidade obtidos diretamente da carteira digital do utilizador.Desde o acesso a serviços governamentais até à proteção online dos consumidores, a identidade digital em breve estará presente em todas as áreas das nossas vidas. O sucesso deste ecossistema depende de uma coisa crucial: a confiança. E, através de investimentos contínuos em autenticação biométrica, deteção de fraude alimentada por IA e soluções com privacidade incorporada desde a conceção, estamos a ajudar a construir a confiança que a Europa precisa para liderar na era digital.