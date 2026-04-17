O momento “vai ou racha” da CGTP

É impreciso – para não dizer falso – que a CGTP nunca tenha assinado acordos em sede de Concertação Social. A confederação – que está fortemente associada ao PCP – assinou vários, entre os quais se destacam o acordo de Concertação Social de curto prazo de 1996; um acordo sobre Formação Profissional em 2001 e um acordo sobre o Salário Mínimo em 2006. Este último – em pleno Governo socialista de José Sócrates – acabaria por estabelecer as fundações, com o aval da CIP, para os aumentos do salário mínimo nacional de 2007 a 2011.

A história muda nas negociações para alterações às leis laborais. A CGTP contestou fortemente as mudanças iniciadas em 2003, considerando-as uma “agressão aos direitos dos trabalhadores”, que fomentava “a precariedade laboral”.

Nas alterações de 2007 – promovidas pelo Governo PS de José Sócrates –, que viriam a dar origem ao novo Código do Trabalho em 2009, a CGTP considerou a reforma uma “agressão altamente gravosa” aos trabalhadores. Também contestou as alterações feitas no tempo da troika (Governo PSD e CDS), em 2013, dando até origem a uma greve geral conjunta com a UGT.

Aliás, as duas centrais sindicais já se tinham unido para uma paralisação geral em 1988, na altura contra o Pacote Laboral proposto pelo Governo PSD de Cavaco Silva. Fizeram-no outra vez em dezembro do ano passado, contra a reforma do atual governo.

A oposição permanente a qualquer alteração à lei laboral tem empurrado os sucessivos governos para negociações reforçadas (ou privilegiadas) com a outra central sindical, a UGT. E, de certa forma, tem feito depender da mais moderada UGT o carácter “geral” dos protestos dos trabalhadores.

A novidade desta semana é que o Governo de Luís Montenegro – com Maria Palma Ramalho como ministra do Trabalho – parece ter decidido deixar de fingir que a CGTP é, sequer, parceiro de negociação. Para a reunião crítica que se realizou esta quinta-feira, em sede de Concertação, o ministério nem enviou a última proposta de trabalho para a intersindical. Apenas a enviou “aos parceiros envolvidos na negociação do anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, processo do qual a CGTP se excluiu desde o início”, indicou numa resposta ao jornal Eco.