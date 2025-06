O Mufasa de Buenos Aires

Haverá motivos para tanto chinfrim? Como adepto do livre-mercado, simpatizo com os libertários. Mas, não sou um libertário de gema. E Melei, até que ponto o será? Durante a pandemia, fez apelos à obediência em massa e, até à data, o seu perfil consta do Fórum Económico Mundial. Está no seu direito, nada a obstar. Todavia, fica a dúvida: Que libertário defende a concentração do poder global e soluções universais para a humanidade? Tudo isto me faz lembrar aquela cena do Rei Leão, em que umas hienas dizem "Mufasa" para amedrontar as outras. Pois, embora o medo tenha um fundo real, este acaba por transformar-se em brincadeira. Uma diz o nome, a outra assusta-se, e repetem o número até se rebolarem a rir. Cada qual assume o seu papel naquela farsa. Talvez o mesmo lá aconteça para os lados de Buenos Aires.