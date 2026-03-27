O pessimismo justificado de Christine Lagarde

Em dezembro de 2016, a advogada e política francesa Christine Madeleine Odette Lagarde era a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). Por essa altura, já tinha aturado uns bons anos dos programas de resgate de Portugal, Grécia e Irlanda. E mesmo assim, em 2016, numa entrevista à agência Bloomberg, descrevia-se como “uma pessoa, por natureza, muito otimista”.

Talvez o tempo tenha o condão de moderar o otimismo. Uma sucessão de anos duríssimos de combate à inflação, de subidas históricas das taxas de juro, com uma pandemia pelo meio e uma invasão da Rússia na Ucrânia são razões mais do que suficientes para temperar a predisposição “natural” de Lagarde para ver o mundo com cores mais risonhas. Se isso não chegou, bem-vindos a março de 2026 e a uma Guerra no Irão.

Numa entrevista publicada ontem pela revista britânica The Economist, o tom de Lagarde está mais amargo, mais sombrio. E muito, mas muito mais preocupado. Por uma vez, concordo - quase palavra por palavra - com a análise da atual presidente do BCE.

Há 26 dias que o mundo assiste ao desenrolar de uma guerra no Médio Oriente que está a fazer disparar os preços do petróleo (e depois dos combustíveis comuns e da aviação), graças ao estratégico bloqueio iraniano no Estreito de Ormuz - por onde passa mais de 20% do petróleo e gás natural que se vende no mundo inteiro. Independentemente dos desenvolvimentos políticos da situação - leia-se, a ação ou falta dela dos principais atores, os EUA e o Irão - os fatores que pressionam os preços do petróleo e do gás não vão aliviar. Por outras palavras, a guerra até pode “acabar” que as consequências do que já foi feito vão demorar muitos meses a passar.