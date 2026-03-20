O problema com a pensão de Centeno não é a pensão

As notícias sucederam-se, a polémica instalou-se - com a preciosa ajuda do Chega, pois então - Mário Centeno não comenta, como disse ao Diário de Notícias, e Álvaro Santos Pereira ganhou uma dor de cabeça. O antigo governador do Banco de Portugal reformou-se da instituição com direito a pensão completa, antes de fazer 60 anos, mas que, segundo os juristas e especialistas, nada tem de ilegal, até porque Centeno já tem tempo de serviço suficiente para o poder fazer ao abrigo do que a lei permite.

É claro que podemos questionar o timing (político?) e também a decisão - embora pareça apenas bom senso não manter alguém no Banco de Portugal com uma função meramente administrativa. Sobretudo sendo um antigo governador, que dificilmente ocuparia outra posição.

No entanto, é preciso esclarecer e é por isso mesmo que Álvaro Santos Pereira irá ao Parlamento para que os deputados lhe coloquem todas as dúvidas que têm surgido. E bem, que afinal é para isso que servem os representantes do povo na casa da democracia.

O que não deixa de ser curioso, porém, são os adjetivos que ao longo dos últimos dias têm sido usados para descrever o salário - ou, agora, a pensão - auferido por Mário Centeno, enquanto governador do banco central. O meu preferido foi “chorudo”. Ora, a bem da verdade, Mário Centeno recebia de salário o mesmo que vários outros seus congéneres europeus, segundo a média que é possível calcular com os dados que são públicos. O governador do banco de França, por exemplo, até recebe o dobro do salário (o base são 310 mil euros brutos ao ano, mas geralmente ultrapassa os 500 mil, graças a uma série de benefícios).