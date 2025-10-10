O propósito do conhecimento

Numa das Conversas SHARING KNOWLEDGE realizadas na belíssima Biblioteca Palácio Galveias, o Pedro Santa Clara - dinamizador no nosso país de projetos vencedores como a Escola 42 e o TUMO - a propósito do Futuro da Escola destacava que como no passado e no presente a sua essência terá que ser sempre a capacidade de ensinar o verdadeiro conhecimento que interessa. Este é um tema particularmente relevante e que sempre acompanhou ao longo do tempo a evolução da humanidade, nas suas diferentes dimensões. O conhecimento deve ser a expressão mais completa da ambição de queremos ser cada vez melhores e ter um contributo com sentido para a sociedade que queremos que seja também ela própria melhor.Leonardo da Vinci, em todo o trabalho de criação artística e científica que produziu, foi claramente um dos grandes expoentes na mobilização de uma agenda centrada no conhecimento e focada numa ideia de futuro em que vale a pena acreditar – já no passado essa preocupação de aposta numa ideia de bem comum tinha como eixo central a capacidade de procurar as melhores respostas para as questões que se iam colocando. Essa foi uma dimensão permanente da evolução dos tempos e não deixa de ser curioso que alguns dos mais reputados pensadores da atualidade, como Yurval Noah Harari se refira a nisso de foram muito clara nos seus diferentes livros e textos publicados nos últimos ambos – e com maioria de razão no acabado de sair NEXUS.Não podemos de forma alguma ter uma ideia conformista em relação ao fluxo de conhecimento que nos chega. O conhecimento é ele próprio um exercício de permanente (re)interpretação das verdades que nunca são definitivas e temos que ter a capacidade de perceber a verdadeira dimensão desta mensagem. Voltando ao nosso exercício de partilha feito de forma diária ao longo destes quatro anos e meio ele é bem o exemplo desta disciplina que nos colocamos a nós próprios nos nossos processos de avaliação do grau de utilidade comum das ideias e das fontes que pensamos serem as melhores para os outros. Mas este não é – nem pode ser um movimento unipolar- Tem que materializar a sua razão de ser numa verdadeira agenda de articulação percecionada como relevante e que passa assim a dar sentido.