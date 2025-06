O próximo ministro da Economia

Quando chegamos à IEUA, convidei o futuro Ministro a visitar o edifício principal e expliquei qual o contexto que permitiu à Universidade de Aveiro ter sido pioneira na interação com o tecido empresarial e as razões que tinham levado ao reconhecimento público internacional da IEUA com a atribuição do primeiro lugar da categoria "Return on Investment" e o segundo lugar da classificação geral do concurso mundial "Best Science Based Incubator".

Entretanto, a insistência de chamadas e os compromissos em Lisboa anteciparam o final da visita, ainda que sob o compromisso de vir a ser retomada assim que fosse possível. No momento da despedida, o futuro Ministro da Economia confidenciou que o João Vasconcelos, Diretor Executivo da Startup Lisboa, tinha aceitado o convite para ser Secretário de Estado da Indústria e que iria definir com ele a implementação da estratégia nacional de empreendedorismo.