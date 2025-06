O PRR e o Investimento – À procura do efeito perdido

Seja como for, só mais tarde se poderá avaliar mais cabalmente o impacto do PRR no investimento total, pois para já, a execução que interessa, a dos pagamentos, já estava claramente atrasada antes do aumento de dotação com a reprogramação, numa altura em que já se passou um pouco mais de ano e meio dos cinco anos previstos de execução (até 2026), ou seja, um pouco mais do que 30% do prazo total de implementação. A execução medida em taxa de pagamento está, nesta altura, em metade dessa percentagem e irá baixar significativamente quando a comparação for feita com a dotação final mais elevada.