O sucesso tem uma curiosa capacidade de nos convencer de que somos diferentes.

Não acontece de um dia para o outro, nem resulta necessariamente de arrogância ou falta de carácter. É um processo mais subtil, que se instala à medida que acumulamos reconhecimento, influência e poder, e que pode levar-nos a acreditar que as regras que sempre respeitámos já não se aplicam inteiramente a nós.

Ao longo da minha vida profissional, tenho conhecido líderes extraordinários, pessoas de enorme talento, inteligência e sentido de responsabilidade. Tenho igualmente observado como o poder pode transformar a relação que estabelecemos connosco próprios e com os outros.

Quanto mais elevadas são as posições que ocupamos, menos pessoas se sentem à vontade para nos contrariar. As nossas decisões passam a ser menos questionadas, as nossas opiniões adquirem uma autoridade que nem sempre merecem e até os nossos erros encontram justificações complacentes. O verdadeiro risco não está apenas na ausência de contraditório, mas na facilidade com que, rodeados de concordância, começamos a confundir a autoridade que o cargo nos confere com uma superioridade que não temos.

É aqui que a integridade se torna verdadeiramente exigente. Não quando tudo corre bem ou quando cumprir as regras é fácil, mas quando temos poder suficiente para as contornar e escolhemos não o fazer.

Não acredito em líderes perfeitos, nem considero que a vida privada de quem exerce responsabilidades deva estar permanentemente sujeita a escrutínio. Todos temos fragilidades, contradições e direito a errar. Também não acredito, porém, que possamos separar completamente a pessoa do profissional, como se os valores, o carácter e a responsabilidade fossem atributos que se ligam e desligam à entrada do escritório.

Vivemos numa sociedade em que as fronteiras entre o público e o privado se esbatem e as redes sociais transformam, a uma velocidade vertiginosa, episódios pessoais em acontecimentos públicos. As nossas escolhas, comportamentos e estilos de vida podem ficar subitamente expostos ao julgamento de todos, com consequências para a credibilidade, a reputação e a confiança em quem lidera. Mas a questão não é apenas o que os outros podem vir a saber sobre nós. É, sobretudo, aquilo em que nos vamos tornando.

Talvez por isso me pareça tão importante preservar uma vida que não se esgote no cargo, no estatuto ou no reconhecimento. Uma vida onde haja espaço para a família, os amigos, os afetos e tudo aquilo que nos realiza para além do sucesso profissional. Onde existam pessoas que nos digam a verdade, mesmo quando não queremos ouvi-la, que não nos admirem pelo poder que temos, mas nos estimem pela pessoa que somos. Porque é também nessas relações, e na liberdade de sermos simplesmente nós próprios, que encontramos o equilíbrio, a lucidez e a capacidade de reconhecer os nossos limites.

O sucesso profissional é uma conquista legítima e admirável, mas não nos torna imunes às fragilidades humanas, nem nos dispensa de cuidar da forma como vivemos e nos relacionamos. As nossas “pequenas” fragilidades humanas podem transformar-se em riscos de grande impacto para as organizações que lideramos, por condicionarem o nosso discernimento e as nossas decisões.

Talvez a verdadeira prova de carácter não esteja apenas naquilo que somos capazes de conquistar, mas naquilo que o sucesso não conseguiu mudar em nós.

Porque chegar ao topo é uma conquista. Continuar a ser quem somos é, por vezes, o maior desafio.